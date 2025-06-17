G7 підписала спільну резолюцію про конфлікт на Близькому Сході: підтвердила право Ізраїлю на захист

Лідери країн згодні, що Іран не повинен мати ядерну зброю.

Лідери країни Group of 7 опублікували спільну резолюцію стосовно конфлікту Ірану та Ізраїлю. Вони підтвердили відданість миру і стабільності на Близькому Сході. За даними CNN, після зміни формулювання резолюцію підписав і президент США Дональд Трамп, який спершу від цього відмовився.

У спільній заяві очільники країн підтвердили право Ізраїлю на самозахист. А ще – підтримку безпеки Ізраїлю.

"Ми також підтверджуємо важливість захисту цивільного населення. Іран є головним джерелом регіональної нестабільності та терору", – йдеться у заяві.

Лідери країн погодилися, що "Іран ніколи не зможе мати ядерної зброї".

"Ми закликаємо до того, щоб вирішення іранської кризи призвело до ширшої деескалації воєнних дій на Близькому Сході, включаючи припинення вогню в Газі", – йдеться у резолюції.

Лідери G7 залишатимуться пильними стосовно наслідків для енергетичних ринків.

Джерела CNN повідомили, що Трамп спочатку відмовився від підпису резолюції, сформованої європейськими колегами. Але після зміни деяких формулювань у документі, зокрема закликів до дипломатичного вирішення кризи та дотримання міжнародного права, Трамп погодився.

Американський президент достроково поїхав із Канади, аргументуючи це необхідністю слідкувати за конфліктом на Близькому Сході. Повітряні атаки між Ізраїлем і Іраном тривають з 13 червня, відколи ізраїльська влада оголосила операцію зі знищення іранських ядерних спроможностей.