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У США визначили рівень небезпеки на Близькому Сході як "максимальний"

Ідеться про поїздки до Ізраїлю, західного берега річки Йордан та Смуги Гази.

У США визначили рівень небезпеки на Близькому Сході як "максимальний"
Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Держдеп США оновив рекомендації щодо поїздок до Ізраїлю, західного берега річки Йордан, а також до Смуги Гази. Там визначили рівень небезпеки "максимальним", і порадили не відвідувати цей регіон через бойові дії на Близькому Сході.

Про це Держдеп США повідомив у соцмережі Х.

"Не подорожуйте до Ізраїлю через збройний конфлікт, тероризм та громадянські заворушення Не подорожуйте до західного берега Йордану  через тероризм та громадянські заворушення. Не подорожуйте до Гази через тероризм та збройний конфлікт", — йдеться у повідомленні.

Також у відомстві наголошують "Громадянам США не слід подорожувати до Ірану з будь-якої причини та негайно покинути Іран, якщо вони там перебувають. Громадяни США, які не можуть покинути Іран, повинні бути готові перебувати в укритті протягом тривалого часу. Громадяни США в Ірані стикаються з серйозною, зростаючою небезпекою через зростання регіональної напруженості". 

Там наголошують, що Уряд США не має дипломатичних чи консульських відносин з Ісламською Республікою Іран.

В інтересах США в Ірані наразі виступає Уряд Швейцарії, діючи через своє посольство в Тегерані.
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