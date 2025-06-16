ЗМІ: російський танкер пройшов води Естонії уночі, щоб уникнути перевірки

Підсанкційний нафтовий танкер РФ Marathon спробував непомітно пройти через виключну економічну зону (ВЕЗ) Естонії уночі, щоб уникнути перевірки.
Про це повідомляє The Insider з посиланням на дані морського моніторингу.
Згідно маршруту, танкер Marathon навмисно зупинився перед входом у естонські води та чекав майже 28 годин. Перетин виключної економічної зони Естонії відбувся близько 4:00 ранку 13 червня — перед світанком. Цю зону російський танкер пройшов без зупинок, а під час транзиту не було посадки чи присутності естонських супроводжуючих.
Аналітик Starboard Maritime Intelligence Ltd Марк Дуглас зазначає, що вибір часу свідчить про наміри екіпажу мінімізувати ризик зупинки з боку влади.
У денний час естонські служби мали б більше шансів здійснити абордаж або візуальне спостереження з повітря. Нічна навігація суттєво ускладнює подібні операції та підвищує ризики інцидентів.
"Marathon спеціально пройшов естонські води вночі, не стаючи на якір і не пришвидшуючись у зоні підвищеного ризику — біля Талінна. Це було прораховане рішення, а не спроба прориву", — зазначає аналітик.
Формально влада Естонії мала право затримати танкер. Хоча він передавав AIS-сигнали як судно під камерунським прапором, насправді його реєстрація в Джибуті анульована через санкції, і на момент проходження він вважався судном без прапора. Це дає підстави для зупинки відповідно до міжнародного морського права.
15 червня Marathon зайшов у російський порт Приморськ, де, за даними Starboard, судно набрало вантаж. Уже наступного дня танкер вирушив у напрямку єгипетського Порт-Саїда.
- У травні РФ затримала нафтовий танкер у територіальних водах Росії після того, як судно вийшло із естонського порту Сілламяе за попередньо узгодженим маршрутом.
- Судна, що виходять із Сілламяе, зазвичай проходять через територіальні води Росії, оскільки це безпечніше для більших суден, ніж плавання мілководдями Естонії.
- Цей маршрут не проходить через жодні національні кордони та був узгоджений між Росією, Естонією та Фінляндією.
- Інцидент стався після спроби цього тижня ВМС Естонії зупинити танкер без прапора, що входить до складу тіньового флоту Росії. Він проходив через естонські води. Корабель не зупинився, і Росія відправила винищувач для супроводу танкера, порушивши при цьому повітряний простір Естонії.
- Ще один танкер тіньового флоту, "Kiwala", був заарештований естонською владою у квітні за плавання без прапора.