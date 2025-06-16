ЗМІ: російський танкер пройшов води Естонії уночі, щоб уникнути перевірки

Підсанкційний танкер навмисно зупинився перед входом у естонські води та чекав майже 28 годин.

Підсанкційний нафтовий танкер РФ Marathon спробував непомітно пройти через виключну економічну зону (ВЕЗ) Естонії уночі, щоб уникнути перевірки.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на дані морського моніторингу.

Згідно маршруту, танкер Marathon навмисно зупинився перед входом у естонські води та чекав майже 28 годин. Перетин виключної економічної зони Естонії відбувся близько 4:00 ранку 13 червня — перед світанком. Цю зону російський танкер пройшов без зупинок, а під час транзиту не було посадки чи присутності естонських супроводжуючих.

Аналітик Starboard Maritime Intelligence Ltd Марк Дуглас зазначає, що вибір часу свідчить про наміри екіпажу мінімізувати ризик зупинки з боку влади.

У денний час естонські служби мали б більше шансів здійснити абордаж або візуальне спостереження з повітря. Нічна навігація суттєво ускладнює подібні операції та підвищує ризики інцидентів.

"Marathon спеціально пройшов естонські води вночі, не стаючи на якір і не пришвидшуючись у зоні підвищеного ризику — біля Талінна. Це було прораховане рішення, а не спроба прориву", — зазначає аналітик.

Формально влада Естонії мала право затримати танкер. Хоча він передавав AIS-сигнали як судно під камерунським прапором, насправді його реєстрація в Джибуті анульована через санкції, і на момент проходження він вважався судном без прапора. Це дає підстави для зупинки відповідно до міжнародного морського права.

15 червня Marathon зайшов у російський порт Приморськ, де, за даними Starboard, судно набрало вантаж. Уже наступного дня танкер вирушив у напрямку єгипетського Порт-Саїда.