Армія оборони Ізраїлю заявила про удар по центру зв’язку в Ірані

У ЦАХАЛі заявили, що будівля використовувалася іранськими військовими під виглядом цивільної діяльності.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) сьогодні, 16 червня, завдала удару по центру зв'язку, який нібито використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану.

Про це ідеться у заяві ЦАХАЛу.

"Сьогодні ВПС Ізраїлю завдали точного удару на основі розвідувальних даних, наданих Розвідувальним управлінням, по центру зв'язку, який використовувався у військових цілях Збройними силами Ірану", — ідеться в повідомленні.

В Армії оборони заявили, що будівля використовувалася іранськими військовими під виглядом цивільної діяльності, прикриваючи військове використання інфраструктури та активів центру.

"Удар завдав шкоди військовому потенціалу Збройних сил Ірану", — підкреслили в ізраїльській армії.

В Армії оборони відзначили, що військові забезпечили ефективне завчасне попередження цивільного населення, в тому числі за допомогою телефонних дзвінків, і завдав удару в точний спосіб, щоб зменшити шкоду цивільному населенню, наскільки це було можливо.