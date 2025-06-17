Дві країни звернулись до Кіпру за допомогою у евауації своїх громадян з Близького Сходу

Кіпр отримав запити на допомогу в евакуації громадян Португалії та Словаччини з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

“Є два активні запити. Очевидно, що це дуже залежить від доступу їхніх цивільних осіб до сусідніх країн автомобільним транспортом”, - заявив міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос.

Зазначається, що минулого тижня Кіпр активував механізм для сприяння евакуації громадян третіх країн з регіону Близького Сходу, якщо це необхідно.

Оператор аеропортів Кіпру Hermes заявив, що десятки рейсів з Близького Сходу були перенаправлені до аеропортів Ларнаки та Пафосу після того, як більшість авіакомпаній призупинили рейси до та з Ізраїлю після початку конфлікту з Іраном.