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Дві країни звернулись до Кіпру за допомогою у евауації своїх громадян з Близького Сходу

Йдеться про Португалію та Словаччину.

Дві країни звернулись до Кіпру за допомогою у евауації своїх громадян з Близького Сходу
Міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос
Фото: EPA/UPG

Кіпр отримав запити на допомогу в евакуації громадян Португалії та Словаччини з Близького Сходу.

Про це повідомляє Reuters.

“Є два активні запити. Очевидно, що це дуже залежить від доступу їхніх цивільних осіб до сусідніх країн автомобільним транспортом”, - заявив міністр закордонних справ Кіпру Константінос Комбос.

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Зазначається, що минулого тижня Кіпр активував механізм для сприяння евакуації громадян третіх країн з регіону Близького Сходу, якщо це необхідно.

Оператор аеропортів Кіпру Hermes заявив, що десятки рейсів з Близького Сходу були перенаправлені до аеропортів Ларнаки та Пафосу після того, як більшість авіакомпаній призупинили рейси до та з Ізраїлю після початку конфлікту з Іраном.
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