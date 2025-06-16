Нетаньяху вважає, що ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край боротьбі між Ізраїлем та Іраном

Водночас Нетаньяху відкинув думку про те, що вбивство Хаменеї призведе до ескалації конфлікту.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив ABC News, що напад на Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край боротьбі між Ізраїлем та Іраном.

Нетаньяху водночас відкинув думку про те, що вбивство Алі Хаменеї призведе до ескалації конфлікту.

“Ми маємо півстоліття конфлікту, який поширює цей режим, що тероризує всіх на Близькому Сході; бомбардував нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії; поширює тероризм, підривну діяльність та саботаж всюди», – сказав Нетаньяху.

Очільник уряду Ізраїлю запевнив, що Іран хоче вічної війни, і підводить до межі ядерної війни.

“Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це, по суті, ядерна команда Гітлера”, – наголосив Нетаньяху, і додав, що в інтересах Америки підтримати Ізраїль, який прагне ліквідувати ядерну програму Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран дав партнерам сигнал, що прагне припинити воєнні дії та відновити переговори щодо своєї ядерної програми.