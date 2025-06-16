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Нетаньяху вважає, що ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край боротьбі між Ізраїлем та Іраном

Водночас Нетаньяху відкинув думку про те, що вбивство Хаменеї призведе до ескалації конфлікту. 

Нетаньяху вважає, що ліквідація Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край боротьбі між Ізраїлем та Іраном
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив ABC News, що напад на Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї покладе край боротьбі між Ізраїлем та Іраном.

Нетаньяху водночас відкинув думку про те, що вбивство Алі Хаменеї призведе до ескалації конфлікту. 

“Ми маємо півстоліття конфлікту, який поширює цей режим, що тероризує всіх на Близькому Сході; бомбардував нафтові родовища Aramco в Саудівській Аравії; поширює тероризм, підривну діяльність та саботаж всюди», – сказав Нетаньяху. 

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Очільник уряду Ізраїлю запевнив, що Іран хоче вічної війни, і підводить до межі ядерної війни. 

“Я не збираюся вдаватися в подробиці, але ми націлилися на їхніх провідних вчених-ядерників. Це, по суті, ядерна команда Гітлера”, – наголосив Нетаньяху, і додав, що в інтересах Америки підтримати Ізраїль, який прагне ліквідувати ядерну програму Ірану.

Прем'єр-міністр Ізраїлю спростував повідомлення Wall Street Journal про те, що Іран дав партнерам сигнал, що прагне припинити воєнні дії та відновити переговори щодо своєї ядерної програми.

  • Президент Дональд Трамп не схвалив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї.

  • Раніше Дональд Трамп закликав Ізраїль й Іран укласти мирну угоду, зазначивши, що країни її укладуть, так само як він "змусив Індію й Пакистан укласти угоду".

  • Американський президент заявив, що Вашингтон може втрутитися у врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому він уточнив, що наразі США не беруть участі в конфлікті.
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