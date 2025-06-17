Щоб скоротити енергетичні доходи Росії: Стармер на полях G7 анонсував нові санкції

Поки невідомо, які саме обмежувальні заходи будуть та скільки країн із групи долучаться.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер анонсував нові санкції проти Росії, спрямовані на "обмеження воєнної машини Путіна". Обмеження посилять економічний тиск на Кремль, аби довести російському президенту, що "в його і російських інтересах – продемонструвати серйозність стосовно миру", наводить слова Стармера BBC.

Відповідну заяву він зробив на полях саміту Group of 7, який триває в Канаді. Однак навряд до цих санкцій долучаться США, чий президент сказав, що обмеження коштують його країні багато грошей.

Метою нового санкційного пакету стане "тиск на військовий індустріальний комплекс Росії", повідомили в уряді Британії. Стармер сказав, що він та інші лідери G7 фіналізували нові обмеження на саміті в Альберті, і що вони хочуть "скоротити енергетичні доходи Росії та зменшити кошти, які вони можуть вкладати у свою незаконну війну".

Речник уряду на запитання про те, чому немає деталей про нові санкції сказав, що саміт тільки розпочався, і тому передчасно робити висновки.