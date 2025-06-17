Щоб скоротити енергетичні доходи Росії: Стармер на полях G7 анонсував нові санкції

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер анонсував нові санкції проти Росії, спрямовані на "обмеження воєнної машини Путіна". Обмеження посилять економічний тиск на Кремль, аби довести російському президенту, що "в його і російських інтересах – продемонструвати серйозність стосовно миру", наводить слова Стармера BBC.
Відповідну заяву він зробив на полях саміту Group of 7, який триває в Канаді. Однак навряд до цих санкцій долучаться США, чий президент сказав, що обмеження коштують його країні багато грошей.
Метою нового санкційного пакету стане "тиск на військовий індустріальний комплекс Росії", повідомили в уряді Британії. Стармер сказав, що він та інші лідери G7 фіналізували нові обмеження на саміті в Альберті, і що вони хочуть "скоротити енергетичні доходи Росії та зменшити кошти, які вони можуть вкладати у свою незаконну війну".
Речник уряду на запитання про те, чому немає деталей про нові санкції сказав, що саміт тільки розпочався, і тому передчасно робити висновки.
- Дональд Трамп, з яким Володимир Зеленський розраховував обговорити придбання оборонного пакету, достроково покинув саміт G7 в Альберті. Він пояснив це конфліктом на Близькому Сході.
- На необхідності нових санкцій проти Росії Україна наголошувала ще відколи Москва не погодилась на припинення вогню. Штати спершу обіцяли впровадити санкції, але поки що Трамп на це не пішов. Законопроєкт про нові обмеження готовий, та конгресмени його не розглядали.
- Україна закликає знизити граничну ціну на російську нафту з $60 до 30, а також впровадити іще санкції проти тіньового флоту та капітанів.