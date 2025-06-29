Іран може поновити виробництво збагаченого урану “за лічені місяці”, ‒ Гроссі

За словами очільника МАГАТЕ, пошкодження, завдані ударами США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, були “серйозними”, але “не повними”.

Іран може знову почати виробляти збагачений уран “за лічені місяці”. Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише Politico.

За його словами, пошкодження, завдані ударами США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, були “серйозними”, але “не повними”.

Гроссі додав, що Іран має можливості відновити свої ядерні об'єкти.

Оцінка Гроссі про те, що пошкодження іранських ядерних об'єктів було “не повним”, суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану були “повністю знищені”.

“За лічені місяці вони можуть мати, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, а то й раніше”, ‒ сказав очільник МАГАТЕ.