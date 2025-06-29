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Іран може поновити виробництво збагаченого урану “за лічені місяці”, ‒ Гроссі

За словами очільника МАГАТЕ, пошкодження, завдані ударами США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, були “серйозними”, але “не повними”.

Іран може поновити виробництво збагаченого урану “за лічені місяці”, ‒ Гроссі
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Іран може знову почати виробляти збагачений уран “за лічені місяці”. Про це заявив голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, пише Politico.

За його словами, пошкодження, завдані ударами США та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, були “серйозними”, але “не повними”.

Гроссі додав, що Іран має можливості відновити свої ядерні об'єкти.

Оцінка Гроссі про те, що пошкодження іранських ядерних об'єктів було “не повним”, суперечить твердженню президента США Дональда Трампа про те, що ядерні об'єкти Ірану були “повністю знищені”.

“За лічені місяці вони можуть мати, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, а то й раніше”, ‒ сказав очільник МАГАТЕ.

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  • Ізраїль атакував високозахищені ядерні об'єкти Ірану за допомогою безпілотників та військових літаків у середині червня, прагнучи перешкодити режиму в Тегерані створити ядерну бомбу. 
  • Спочатку США прагнули залишатися осторонь конфлікту, але через тиждень втрутилися в бойові дії, бомбардуючи ключові іранські ядерні об'єкти.
  • Удари спровокували контратаки Ірану на ізраїльські міста та американську авіабазу в Катарі, хоча Трамп минулого тижня оголосив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.
  • Раніше стало відомо, що Іран відмовив Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів та зняв з них камери спостереження.
  • Президент США Дональд Трамп також заявив, що може розглянути можливість повторного бомбардування Ірану.
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