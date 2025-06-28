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ЗМІ: США не застосовували протибункерні бомби по іранському ядерному об'єкту в Ісфагані

В Ісфагані під землею, ймовірно, зберігали 60% іранського збагаченого урану.

ЗМІ: США не застосовували протибункерні бомби по іранському ядерному об'єкту в Ісфагані
Супутниковий знімок збагачувального об'єкта в Ісфахані після авіаударів Ізраїлю по Ірану, 14 червня
Фото: EPA/UPG

Військові США не застосовували протибункерні бомби по іранському ядерному об'єкту в Ісфагані, який розташований надто глибоко під землею, його не можна було вразити такою зброєю.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Як зазначає CNN, під час брифінгу голова Об'єднаного комітету начальника штабів генерал Ден Кейн заявив, що минулими вихідними військові США не застосовували протибункерних бомб по одному з найбільших іранських ядерних об'єктів, бо той розташовувався занадто глибоко, і бомби, імовірно, не були б ефективними.

У Вашингтоні вважають, що в Ісфагані під землею зберігали 60% іранського збагаченого урану. По цій цілі США завдали ударів лише крилатими ракетами Tomahawk з підводного човна. При цьому бомбардувальники B-2 скинули бомби на об'єкти у Фордо і Натанзі.

Секретний брифінг для конгресменів провели Кейн, глава Пентагону Піт Гегсет, держсекретар Марко Рубіо і директор ЦРУ Джон Реткліфф. Саме на думку очільника ЦРУ, більшість збагаченого урану Іран зберігає в підземеллях в Ісфагані та Фордо.
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