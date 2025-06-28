У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Французький реактивний ефектор для України
Французький реактивний ефектор для України
ГоловнаСвіт

Іран заборонив главі МАГАТЕ у доступі до своїх ядерних об'єктів

Також Тегеран прибрав звідти камери спостереження.

Іран заборонив главі МАГАТЕ у доступі до своїх ядерних об'єктів
Рафаель Гроссі
Фото: EPA/UPG

Іран відмовив очільникові Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів та зняв з них камери спостереження, пише Politico.

Support LB.ua

У Тегерані стверджують, що Ізраїль нібито отримав конфіденційні дані про іранські ядерні об’єкти, що стало причиною для виведення камер і припинення співпраці з МАГАТЕ на цьому рівні.

До цього Іран дозволяв агентству проводити інспекції та використовувати обладнання відеоспостереження у межах ядерної угоди, підписаної у 2015 році з Францією, Німеччиною, Великою Британією, США, Росією, Китаєм та ЄС.

Рішення про припинення допуску було ухвалено після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, під час якої ізраїльські сили атакували об'єкти іранської ядерної програми з повітря. Іран відповів ракетними обстрілами ізраїльських міст.

Раніше Іран вже погрожував прибрати камери спостереження під час перемовин про оновлення ядерної угоди. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies