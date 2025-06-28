Іран заборонив главі МАГАТЕ у доступі до своїх ядерних об'єктів

Іран відмовив очільникові Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі у доступі до своїх ядерних об'єктів та зняв з них камери спостереження, пише Politico.

У Тегерані стверджують, що Ізраїль нібито отримав конфіденційні дані про іранські ядерні об’єкти, що стало причиною для виведення камер і припинення співпраці з МАГАТЕ на цьому рівні.

До цього Іран дозволяв агентству проводити інспекції та використовувати обладнання відеоспостереження у межах ядерної угоди, підписаної у 2015 році з Францією, Німеччиною, Великою Британією, США, Росією, Китаєм та ЄС.

Рішення про припинення допуску було ухвалено після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном, під час якої ізраїльські сили атакували об'єкти іранської ядерної програми з повітря. Іран відповів ракетними обстрілами ізраїльських міст.

Раніше Іран вже погрожував прибрати камери спостереження під час перемовин про оновлення ядерної угоди.