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Німеччина проводить великі військові навчання на Рейні

У військових навчаннях беруть участь близько 1200 солдатів і 500 одиниць техніки.

Німеччина проводить великі військові навчання на Рейні
Фото: EPA/UPG

28 червня у ході спільних навчань військові підрозділи з чотирьох країн провели велике перекидання військ і важкої техніки через річку Рейн у Німеччині.

Про це повідомляє dpa, пише "ЄП".

Як повідомляє Бундесвер, військові навчання проводитимуть упродовж 14 днів, у них беруть участь близько 1200 солдатів і 500 одиниць техніки.

Під час "Великого переходу" в Калкарі сили німецько-британського 130-го мостобудівного батальйону з Міндена були посилені голландською та італійською ротами.

Завдання полягало в тому, щоб після декількох днів ретельних приготувань і розвідки побудувати поромні переправи за допомогою власних систем для забезпечення переправи через водний шлях.

Також, у найближчі дні біля Рейну заплановано ще один перехід через річку Везер в районі Гамельна в Нижній Саксонії.

Бундесвер попередив глядачів про необхідність дотримуватися безпечної відстані від транспортних засобів.
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