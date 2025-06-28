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Reuters: Трамп заявив, що "вирішить" конфлікт з Північною Кореєю

Трамп заявив, що чудово ладнає в Кім Чен Ином.

Reuters: Трамп заявив, що "вирішить" конфлікт з Північною Кореєю
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрічався з очільником КНДР Кім Чен Ином у 2019 році під час першого терміну. А тепер готовий "вирішити" конфлікт із Північною Кореєю.

Про це пише Reuters.

"У мене були добрі стосунки з Кім Чен Ином, і я з ним чудово ладнаю. Тож побачимо, що буде. Якщо конфлікт і є, то нас це не стосується", — сказав Трамп.

Трамп і Кім провели три саміти протягом першого терміну Трампа 2017-2021 років і обмінялися низкою листів, які Трамп назвав "прекрасними", перш ніж безпрецедентні дипломатичні зусилля провалилися через вимоги США до Кіма відмовитися від своєї ядерної зброї.

Під час свого другого терміну Трамп визнав, що Північна Корея є "ядерною державою". США сподівались на "денуклеаризацію" КНДР та нові мирні відносини між Північною та Південною Кореями. 

У 2018 році представники обох країн підписали спільну заяву щодо намірів про зменшення ядерної зброї у КНДР. Однак після провалу дипломатії Трампа у 2019 році, КНДР значно розширила свої програми ядерної зброї та балістичних ракет, а також розвинула тісні зв'язки з Росією через пряму підтримку війни Москви в Україні, якій Пхеньян надав як війська, так і зброю.
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