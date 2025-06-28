ОПЕК+ розгляне подальше збільшення видобутку нафти

Зустріч членів організації, де розглядатимуть це питання, запланована на 6 липня.

Ключові країни ОПЕК+ розглядають можливість продовження рекордного збільшення видобутку нафти на серпень 2025 року, передає Bloomberg.

Остаточне рішення очікується під час засідання організації 6 липня.

Вісім провідних учасників ОПЕК+ вже погодили підвищення видобутку на 411 тисяч барелів на добу у травні, червні та липні. Джерела агенції заявили про готовність розглянути аналогічне підвищення й на серпень.

Саудівська Аравія, яка очолює коаліцію, ініціює швидше відновлення обсягів видобутку попри нестабільний попит і надлишкову пропозицію. Попередні дії ОПЕК+ призвели до зниження цін до чотирирічного мінімуму в квітні, однак після ударів США по ядерній програмі Ірану ціни сягнули п’ятимісячного максимуму, перевищивши $80 за барель.

Після новин про можливе нове збільшення обсягів марка Brent подешевшала на 0,8% — до $67,20 за барель.

Зміни спостерігаються і в позиції Росії. Якщо раніше Москва виступала проти пришвидшеного зростання видобутку, то тепер відкрито заявляє про готовність підтримати нове підвищення.