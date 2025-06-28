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АР: У США раптово звільнили трьох юристів, які розслідували штурм Капітолію у 2021 році

Серед звільнених є два адвокати та прокурор.

АР: У США раптово звільнили трьох юристів, які розслідували штурм Капітолію у 2021 році
Прапори США біля Капітолію, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністерство юстиції США звільнило щонайменше трьох прокурорів, причетних до розслідування кримінальних справ, пов'язаних із штурмом Капітолію у січні 2021 року.

Як повідомили видання АР проінформовані джерела, серед звільнених є два адвокати, які працювали керівниками, що здійснювали нагляд за судовим розглядом подій 6 січня, а також прокурор, який вів пов'язані із цим справи.

Лист, отриманий одним із прокурорів, був підписаний новою генпрокуроркою Пам Бонді. Причину звільнення, яке набуло чинності негайно, не вказують, посилаючись лише на "статтю II Конституції Сполучених Штатів та закони Сполучених Штатів".

Звільнення ознаменували чергову ескалацію кроків, що викликали занепокоєння через ігнорування адміністрацією Трампа захисту прав професійних юристів на державній службі та підрив незалежності Міністерства юстиції від Білого дому. 

Керівництво міністерства юстиції також звільнило співробітників, які працювали над судовими переслідуваннями проти Трампа, та понизило у посадах низку керівників відділів кадрів. Це розцінили як спробу очистити агентство від юристів, яких вважають недостатньо лояльними.

Помилування Трампом учасників заворушень 6 січня викликали занепокоєння щодо заходів, яких вживають проти адвокатів, причетних до справ проти понад 1500 прихильників Трампа, які штурмували Капітолій. Трамп помилував або пом'якшив вироки всім їм у перший день свого повернення до Білого дому , звільнивши з в'язниці людей, засуджених за підбурювальну змову та насильницькі напади на поліцію.

Під час свого перебування на посаді тимчасового прокурора США у Вашингтоні Ед Мартін у лютому понизив у посадах кількох прокурорів, причетних до розгляду справ 6 січня, зокрема адвоката, який був керівникои відділу облоги Капітолію. Серед інших понижених – два адвокати, які допомогли домогтися засудження засновника організації Oath Keepers Стюарта Родса і колишнього національного очільника угруповання Proud Boys Енріке Тарріо за участь у змові з метою підбурювання до заколоту.

У січні тодішній виконувач обов'язків заступника генерального прокурора Еміль Бове наказав звільнити близько двох десятків прокурорів, яких тимчасово найняли для підтримки справ від 6 січня, але пізніше перевели на постійні посади після перемоги Трампа на президентських виборах у листопаді. 
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