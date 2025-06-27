То дорожче чи дешевше? Що відбувається з цінами на пальне

Вартість бензину та солярку в Україні миттєво відреагували на зростання ціни на світовому ринку нафти . За останні півтора тижня пальне подорожчало на 2-3 грн. І це сталося занадто стрімко, що викликає чимало запитань до трейдерів. Посилює підозри й інший факт: після новин про перемир'я на Близькому Сході вартість нафти з початку тижня обвалилася. Натомість українські заправки не поспішають знижувати ціни.

Фото: LB.ua

Ціни на заправках: дивне подорожчання

Вартість пального в Україні почала підвищуватися з минулого тижня. Саме у розпал протистояння на Близькому Сході, коли добряче лихоманило світовий ринок нафти. Втім така ситуація, на перший погляд, видається нетиповою і навіть підозрілою.

Річ у тім, що зазвичай ціни на заправках починають змінюватися приблизно через два тижні після підвищення вартості на нафту. Натомість в Україні цінники на АЗС переписували ледь не одразу після перших ударів Ізраїлю по території Ірану.

Бензин марки А-95 за останні півтора тижня у середньому подорожчав одразу на понад 2.6 грн на літрі. Такої високої вартості не було навіть у перші кризові місяців повномасштабного вторгнення. І ціни на стелах хоч вже і повільніше, але продовжують змінюватися.

Дизельне пальне теж стрімко дорожчає. Літр солярки за останні півтора тижня додав у ціні майже 3 грн. Дизпаливо продають приблизно за такою ж вартістю, як і у березні-квітні 2022 року, коли ринок переживав колапс та стрімкий дефіцит.

Значно менше змінилися ціни хіба що на автомобільний газ. За півтора тижня він подорожчав на майже 40 копійок на літрі.

«Я вважаю, що це ситуація картельної змови. Використовуючи новини про те, що ціна нафти може значно зрости — окремі мережі автозаправок вирішили підняти ціну на бензин. У цьому питання має реагувати Антимонопольний комітет», — вважає економіст, керівник аналітичного напрямку мережі «АНТС» Ілля Несходовський.

Фото: Facebook Іллі Несходовського Ілля Несходовський

Натомість аналітики консалтингової групи А-95 вважають, що причини для подорожчання пального упродовж останніх півтора тижня таки були. Бо ринок занадто нервово відреагував на війну на Близькому Сході, відтак значно зросли гуртові ціни на пальне. А Україна повністю покладається на імпорт з європейського ринку. Великих запасів мережі не створюють, в умовах російських дронових та ракетних атак це небезпечно.

«Споживання пального зменшується, а кількість охочих його продавати — ні. Тому боротьба загострюється, і основний інструмент — ціна. Це проявилось і під час зростання, бо в різних мережах ціни зросли нерівномірно, в діапазоні від 1 до 6 грн за літр. Хтось мав більший запас, хтось просто набадяжив або чогось там не сплатив з податків і завдяки цьому отримав змогу бігти не так швидко», — переконує директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

З початку тижня на світовому ринку почався зворотний процес — ціни на нафту падають. Барель марки Brent уже коштує менш як 70 доларів. До речі, російська нафта ще дешевша, що, безумовно, добра новина для України.

Особливо різкий обвал ціни на нафту стався у вівторок, 24 червня. Барель еталонної Brent подешевшав одразу на майже 9 %. Це сталося на тлі заяв президента США Дональда Трампа про перемир'я на Близькому Сході.

Вартість нафти поступово повертається до рівня кінця травня-початку червня. Так само мали б знижуватися і ціни на бензин та солярку на українських заправках.

Фото: facebook/Олег Пендзин Олег Пендзин

«Якби ціна на нафту перетнула позначку у 100 доларів, то український паливний ринок точно би додав десь 12-13 грн за літр пального. Тепер цього не станеться. Але найгірша ситуація була б з доходами Росії, які б кратно збільшилися», — вважає економіст Олег Пендзин.

Дещо загальмувати процес подешевшання пального може зростання курсу валют. Скажімо, євро невпинно наближається до позначки 49 грн. Україна практично повністю покладається на імпорт пального. Торік бензини та солярку закуповували у 15 країнах, здебільшого це держави Європейського Союзу. Найбільшими постачальниками у 2024 році були Польща, Румунія та Греція. Втім, вплив коливання курсу валют на вартість пального не варто переоцінювати.

«Коли ціна на зовнішніх ринках нафти знижується, то ми не бачимо такого стрімкого подешевшання ціни на паливо в Україні. Але коли вона зростає, то дуже швидко ціни на стелах можуть змінюватися. На жаль, це таке притаманне ціноутворення для трейдерів», — каже президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Фото: facebook.com/dubas.official/ Андрій Дубас

Дефіциту пального не буде

Попри різні оцінки обґрунтованості різкого підвищення цін на українських АЗС, фахівці погоджуються: на ринку вдосталь пального. Проблем з постачанням до України бензинів, солярки та автомобільного газу не буде.

Хоча проблеми могли виникнути вже найближчими тижнями. І ситуація на Близькому Сході тут ні до чого.

З 1 травня в Україні запровадили обов'язкову вимогу до якості бензину: тепер до нього додають 5 % спирту (біоетанолу). Змішувати пальне в Україні більшість дилерів не наважуються — занадто багато ризиків. Тому вже готову суміш закуповують на європейському ринку. Але цей тип бензину виробляють спеціально для України, бо у ЄС інші вимоги до такого типу пального (вища частка біоетанолу).

«Цей бензин Е5 роблять на окремих лініях, їхні потужності обмежені. Тому був ризик, що у сезон високого попиту цього пального з біоетанолом нам просто не вистачить. Тому до кінця року дозволити купувати і звичайний бензин», — пояснює Сергій Куюн.

Фото: zn.ua Сергій Куюн

Верховна Рада тимчасово дозволила мережам АЗС продавати бензин без 5 % біоетанолу. Штрафи за порушення закону відтермінували до 1 січня 2026 року.

Загалом перші тижні після запровадження новації довели: бензин зі спиртом не є чимось шкідливим чи небезпечним. Це — європейська практика і спосіб турботи про довкілля. Масових скарг від водіїв не фіксували ні мережі заправок, ні контрольні органи.

Втім, деякі водії все ж з насторогою ставляться до бензину з домішкою спирту. У травні в Україні різко зріс імпорт високооктанового пального, здебільшого його завозили з Польщі та Литви. Йдеться про 5 тис. тонн бензину марки А98-100, і це найбільший місячний показник за останні 16 років.

Трамп радіє, нафта дешевшає

Перемир'я на Близькому Сході залишається надзвичайно крихким. Ізраїль налаштований оборонятися, Іран продовжувати розробляти ядерну програму. Натомість США зацікавлені у спокої у регіоні за будь-яку ціну. І не лише з політичних причин, Вашингтон не хоче подорожчання нафти. І всіляко намагається вплинути на зниження вартості чорного золота.

І тут зійшлися інтереси навіть заклятих ворогів. У дешевшій нафті зацікавлений і Китай. Більшість країн-видобувальників останніми місяцями також намагалася обвалити ціни. ОПЕК щомісячно збільшувала квоти на видобування нафти, у квітні-травні ціна рекордно падала.

Роль Ірану на ринку нафти не є ключовою, країна видобуває менш ніж 5% від загального світового обсягу. Куди важливіше розміщення держави. Іран має істотний вплив на Ормузьку протоку — один із найважливіших світових шляхів постачання нафти.

Фото: EPA/UPG Контейнеровоз пливе Ормузькою протокою, Об'єднані Арабські Емірати, 23 червня 2025 року.

«Через Ормузьку протоку щодня транспортувалось приблизно 21 мільйон барелів нафти або 17,5 % від добового споживання. Якщо вона буде заблокована, на глобальний ринок зможе постачатись лише частина нафти з цього регіону трубопровідною системою Саудівської Аравії, ОАЕ та Іраку. Втім, її пропускна здатність обмежена 7 млн барелів на день. Тому чистий дефіцит нафти становитиме 14 млн барелів на день», — пояснює кандидат технічних наук, фахівець галузі енергетики Максим Білявський.

Найдужче перекриття протоки вдарить по Китаю, Японії, Південній Кореї та Індії. Значно менше по європейських країнах. Однак блокада цього важливого морського шляху може спровокувати суттєве подорожчання цін — до понад 100 доларів за барель.

Законних підстав заблокувати протоку Іран не має. Адже фарватери (прохідні шляхи для кораблів) знаходяться у водах сусіднього Оману. Але Тегеран та його сателіти можуть вдатися до провокацій у морі та обстрілів суден.

Проте таким чином Іран зашкодить і самому собі. Країна критично залежить від експорту нафти. Скажімо, до Китаю її постачають саме Ормузькою протокою. І торгівля триватиме, проти неї не заперечують навіть у США. Американський президент Дональд Трамп заявив: Китай може й надалі купувати іранську підсанкційну нафту.