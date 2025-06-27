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В Україні почалися жнива

Лідер зі збору зернових та зернобобових – Одещина.

В Україні почалися жнива
жнива
Фото: EPA/UPG

В Україні аграрії почали збирати врожай. Жнива стартували у трьох областях.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

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Станом на 27 червня обмолотили вже 74,3 тис. га та намолотили 188,1 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Також розпочався збір ріпака. 

Перші результати:

  • пшениця – обмолотити 10,5 тис. га і зібрали 22,4 тис. тонн; 
  • ячмінь – обмолотити 55, 4 тис. га, намолотили 151,6 тис. тонн; 
  • горох – обмолотити 8,4 тис. га, намолотили 14, 2 тис. тонн.

Лідер зі збору зернових та зернобобових - Одеська область.   

«Сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини розпочали збирання ріпаку, який обмолочений на площі 4,2 тис. га», - додали у Мінагрополітики.
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