В Україні почалися жнива

Лідер зі збору зернових та зернобобових – Одещина.

В Україні аграрії почали збирати врожай. Жнива стартували у трьох областях.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Станом на 27 червня обмолотили вже 74,3 тис. га та намолотили 188,1 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур. Також розпочався збір ріпака.

Перші результати:

пшениця – обмолотити 10,5 тис. га і зібрали 22,4 тис. тонн;

ячмінь – обмолотити 55, 4 тис. га, намолотили 151,6 тис. тонн;

горох – обмолотити 8,4 тис. га, намолотили 14, 2 тис. тонн.

Лідер зі збору зернових та зернобобових - Одеська область.

«Сільгосптоваровиробники Миколаївщини та Одещини розпочали збирання ріпаку, який обмолочений на площі 4,2 тис. га», - додали у Мінагрополітики.