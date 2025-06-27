НАБУ і САП викрили схему розкрадання понад 15 млн грн в Укрзалізниці

5 осіб отримали підозри у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівель фарби та лінолеуму.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними слідства, у 2022 році організатор злочину разом зі службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» подбав про перемогу у тендерах наперед визначеним компаніям. Пропозиції інших учасників, зокрема, вигідніші, відхиляли або ж узагалі скасовували торги.

Після цього між Укрзалізницею і фірмами укладали угоди з істотно завищеними цінами. Збитки, завдані у період з вересня 2022 року по квітень 2023 року, сягнули понад 15 млн грн.

Серед підозрюваних:

організатор злочинної схеми;

двоє представників постачальників;

колишній заступник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця»;

начальник відділу забезпечення матеріалами тієї ж філії.

Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем).