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НАБУ і САП викрили схему розкрадання понад 15 млн грн в Укрзалізниці

Серед фігурантів - організатор схеми, двоє представників постачальників, колишній заступник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця», а також начальник відділу забезпечення матеріалами тієї ж філії.

НАБУ і САП викрили схему розкрадання понад 15 млн грн в Укрзалізниці
поїзд
Фото: Укрзалізниця

5 осіб отримали підозри у справі про заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» під час закупівель фарби та лінолеуму. 

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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За даними слідства, у 2022 році організатор злочину разом зі службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» подбав про перемогу у тендерах наперед визначеним компаніям. Пропозиції інших учасників, зокрема, вигідніші, відхиляли або ж узагалі скасовували торги.

Після цього між Укрзалізницею і фірмами укладали угоди з істотно завищеними цінами. Збитки, завдані у період з вересня 2022 року по квітень 2023 року, сягнули понад 15 млн грн.

Серед підозрюваних:

  • організатор злочинної схеми;
  • двоє представників постачальників;
  • колишній заступник філії «ЦЗВ» АТ «Укрзалізниця»;
  • начальник відділу забезпечення матеріалами тієї ж філії.

Їхні дії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (розтрата майна в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем).
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