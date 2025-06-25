24 червня у Києві відбулася презентація нового проєкту LB.ua - LB.Talks.
LB.Talks - фаховий дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем сьогодення та пошуку способів їх розв’язання.
“LB.talks - це про Україну тут і зараз. Поточних викликів багато, але як відрізняти дійсно важливі від другорядних; максимально підсвічувати перші та шукати предметні шляхи вирішення, адже це важливо для формування майбутнього. Так і виникла ідея цього формату”, - розповіла під час презентації шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.
Фото: Олександр Ратушняк
Перша тема зустрічі - “Майбутнє аграрної галузі: точки зростання”. "Аграрка" завжди була флагманською галуззю для української економіки і залишається такою й після повномасштабного вторгнення. Як функціонує вона зараз та як має розвиватися після закінчення війни, ми говорили з профільними фахівцями:
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Віталієм Ковалем, міністром аграрної політики і продовольства;
Фото: Олександр Ратушняк
Віталій Коваль
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Андрієм Мотовиловцем, першим заступником голови фракції «Слуга народу»;
Фото: Олександр Ратушняк
Андрій Мотовиловець
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Дмитром Кисилевським, заступником голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;
Фото: Олександр Ратушняк
Дмитро Кисилевський
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Тарасом Качкою, заступником міністра економіки - торговим представником України, який до дискусії доєднався онлайн, оскільки зараз знаходиться у Брюсселі.
Фото: Олександр Ратушняк
Тарас Качка (онлайн)
Також традиційно для дискусійних панелей участь в обговоренні узяли й гості заходу.
Дискусія будувалася довкола трьох ключових аспектів: українська переробка як шанс для економічного прориву; митна політика ЄС відносно України; розвиток внутрішнього аграрного ринку в нових умовах, з підсвічуванням нагальних викликів галузі. Учасники обговорення погодилися з тим, що держава має стимулювати та підтримувати розвиток аграрної переробки всередині країни.
Текстову версію розмови очікуйте незабаром на LB.ua.
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
Фото: Олександр Ратушняк
Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець
Фото: Олександр Ратушняк
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Олександр Головін, комерційний директор по Україні компанії «Кернел»
Фото: Олександр Ратушняк
Світлана Нікітюк, керівник агронапрямку «Епіцентр»
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
Фото: Олександр Ратушняк
Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін
Фото: Олександр Ратушняк
Маргарита Ситник, громадська ініціатива «Голка»
Фото: Олександр Ратушняк
Генеральний директор Київського міжнародного економічного форуму Юрій Пивоваров
Фото: Олександр Ратушняк
продюсер Максим Сухенко
Фото: Олександр Ратушняк
Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець
Фото: Олександр Ратушняк
Ірина Костюшко, гендиректор агрохолдингу «Зоря»
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
Фото: Олександр Ратушняк
Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза
Фото: Олександр Ратушняк
нардеп Мар'ян Заблоцький
Фото: Олександр Ратушняк
Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник
Фото: Олександр Ратушняк
Олег Хоменко Генеральний директор «Асоціація Український клуб аграрного бізнесу»
Фото: Олександр Ратушняк
Гуля Соколова, Київський міжнародний економічний форум
Фото: Олександр Ратушняк
Виконавча директорка EBA Анна Дерев'янко
Фото: Олександр Ратушняк
Оксана Продан, екснардепка, радник Голови Асоціаціі міст України
Фото: Олександр Ратушняк
Андріана Мартинів, адвокатка
Фото: Олександр Ратушняк
Максим Дядик, бізнесмен, власник компанії 'Клевер'
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
Фото: Олександр Ратушняк
депутатка Київради Ольга Балицька
Фото: Олександр Ратушняк
глава ТПП Геннадій Чижиков
Фото: Олександр Ратушняк
Катерина Співакова ( у центрі), Оксана Продан (ліворуч)
Фото: Олександр Ратушняк
Ірина Федорів і Олена Сокотюк, громадська ініціатива «Голка»
Фото: Олександр Ратушняк
Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і нардеп Мар'ян Заблоцький
Фото: Олександр Ратушняк
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан ( у центрі)
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль, Глава ТПП Генадій Чижиков і екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка
Фото: Олександр Ратушняк
Групове фото після розмови
Фото: Олександр Ратушняк
Модераторка і шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна