LB.talks: новий формат про Україну тут і зараз (репортаж)

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Першою темою нового проєкту стало обговорення викликів та можливостей аграрної галузі.

24 червня у Києві відбулася презентація нового проєкту LB.ua - LB.Talks.

LB.Talks - фаховий дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем сьогодення та пошуку способів їх розв’язання. 

“LB.talks - це про Україну тут і зараз. Поточних викликів багато, але як відрізняти дійсно важливі від другорядних; максимально підсвічувати перші та шукати предметні шляхи вирішення, адже це важливо для формування майбутнього. Так і виникла ідея цього формату”, - розповіла під час презентації шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Олександр Ратушняк

Перша тема зустрічі - “Майбутнє аграрної галузі: точки зростання”. "Аграрка" завжди була флагманською галуззю для української економіки і залишається такою й після повномасштабного вторгнення. Як функціонує вона зараз та як має розвиватися після закінчення війни, ми говорили з профільними фахівцями: 

  • Віталієм Ковалем, міністром аграрної політики і продовольства;

    Віталій Коваль
    Фото: Олександр Ратушняк
    Віталій Коваль

  • Андрієм Мотовиловцем, першим заступником голови фракції «Слуга народу»;

    Андрій Мотовиловець
    Фото: Олександр Ратушняк
    Андрій Мотовиловець

  • Дмитром Кисилевським, заступником голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку;

    Дмитро Кисилевський
    Фото: Олександр Ратушняк
    Дмитро Кисилевський

  • Тарасом Качкою, заступником міністра економіки - торговим представником України, який до дискусії доєднався онлайн, оскільки зараз знаходиться у Брюсселі.

    Тарас Качка (онлайн)
    Фото: Олександр Ратушняк
    Тарас Качка (онлайн)

Також традиційно для дискусійних панелей участь в обговоренні узяли й гості заходу. 

Дискусія будувалася довкола трьох ключових аспектів: українська переробка як шанс для економічного прориву; митна політика ЄС відносно України; розвиток внутрішнього аграрного ринку в нових умовах, з підсвічуванням нагальних викликів галузі. Учасники обговорення погодилися з тим, що держава має стимулювати та підтримувати розвиток аграрної переробки всередині країни. 

Текстову версію розмови очікуйте незабаром на LB.ua.

Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль

Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець
Фото: Олександр Ратушняк
Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський
Фото: Олександр Ратушняк
Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Олександр Головін, комерційний директор по Україні компанії «Кернел»
Фото: Олександр Ратушняк
Олександр Головін, комерційний директор по Україні компанії «Кернел»

Світлана Нікітюк, керівник агронапрямку «Епіцентр»
Фото: Олександр Ратушняк
Світлана Нікітюк, керівник агронапрямку «Епіцентр»

Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль

Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін
Фото: Олександр Ратушняк
Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін

Маргарита Ситник, громадська ініціатива «Голка»
Фото: Олександр Ратушняк
Маргарита Ситник, громадська ініціатива «Голка»

Генеральний директор Київського міжнародного економічного форуму Юрій Пивоваров
Фото: Олександр Ратушняк
Генеральний директор Київського міжнародного економічного форуму Юрій Пивоваров

продюсер Максим Сухенко
Фото: Олександр Ратушняк
продюсер Максим Сухенко

Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець
Фото: Олександр Ратушняк
Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець

Ірина Костюшко, гендиректор агрохолдингу «Зоря»
Фото: Олександр Ратушняк
Ірина Костюшко, гендиректор агрохолдингу «Зоря»

Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль

Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін
Фото: Олександр Ратушняк
Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін

Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Соня Кошкіна

Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза
Фото: Олександр Ратушняк
Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза

нардеп Мар'ян Заблоцький
Фото: Олександр Ратушняк
нардеп Мар'ян Заблоцький

Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник
Фото: Олександр Ратушняк
Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник

Олег Хоменко Генеральний директор «Асоціація Український клуб аграрного бізнесу»
Фото: Олександр Ратушняк
Олег Хоменко Генеральний директор «Асоціація Український клуб аграрного бізнесу»

Гуля Соколова, Київський міжнародний економічний форум
Фото: Олександр Ратушняк
Гуля Соколова, Київський міжнародний економічний форум

Виконавча директорка EBA Анна Дерев'янко
Фото: Олександр Ратушняк
Виконавча директорка EBA Анна Дерев'янко

Оксана Продан, екснардепка, радник Голови Асоціаціі міст України
Фото: Олександр Ратушняк
Оксана Продан, екснардепка, радник Голови Асоціаціі міст України

Андріана Мартинів, адвокатка
Фото: Олександр Ратушняк
Андріана Мартинів, адвокатка

Максим Дядик, бізнесмен, власник компанії 'Клевер'
Фото: Олександр Ратушняк
Максим Дядик, бізнесмен, власник компанії 'Клевер'

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

депутатка Київради Ольга Балицька
Фото: Олександр Ратушняк
депутатка Київради Ольга Балицька

глава ТПП Геннадій Чижиков
Фото: Олександр Ратушняк
глава ТПП Геннадій Чижиков

Катерина Співакова ( у центрі), Оксана Продан (ліворуч)
Фото: Олександр Ратушняк
Катерина Співакова ( у центрі), Оксана Продан (ліворуч)

Ірина Федорів і Олена Сокотюк, громадська ініціатива «Голка»
Фото: Олександр Ратушняк
Ірина Федорів і Олена Сокотюк, громадська ініціатива «Голка»

Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і нардеп Мар'ян Заблоцький
Фото: Олександр Ратушняк
Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і нардеп Мар'ян Заблоцький

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан ( у центрі)
Фото: Олександр Ратушняк
Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан ( у центрі)

Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль, Глава ТПП Генадій Чижиков і екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка
Фото: Олександр Ратушняк
Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль, Глава ТПП Генадій Чижиков і екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

Групове фото після розмови
Фото: Олександр Ратушняк
Групове фото після розмови

Модераторка і шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна
Фото: Олександр Ратушняк
Модераторка і шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна
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