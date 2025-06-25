24 червня у Києві відбулася презентація нового проєкту LB.ua - LB.Talks.

LB.Talks - фаховий дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем сьогодення та пошуку способів їх розв’язання.

“LB.talks - це про Україну тут і зараз. Поточних викликів багато, але як відрізняти дійсно важливі від другорядних; максимально підсвічувати перші та шукати предметні шляхи вирішення, адже це важливо для формування майбутнього. Так і виникла ідея цього формату”, - розповіла під час презентації шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Фото: Олександр Ратушняк

Перша тема зустрічі - “Майбутнє аграрної галузі: точки зростання”. "Аграрка" завжди була флагманською галуззю для української економіки і залишається такою й після повномасштабного вторгнення. Як функціонує вона зараз та як має розвиватися після закінчення війни, ми говорили з профільними фахівцями:

Віталієм Ковалем , міністром аграрної політики і продовольства; Фото: Олександр Ратушняк Віталій Коваль

Андрієм Мотовиловцем , першим заступником голови фракції «Слуга народу»; Фото: Олександр Ратушняк Андрій Мотовиловець

Дмитром Кисилевським, заступником голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку; Фото: Олександр Ратушняк Дмитро Кисилевський

Тарасом Качкою, заступником міністра економіки - торговим представником України, який до дискусії доєднався онлайн, оскільки зараз знаходиться у Брюсселі. Фото: Олександр Ратушняк Тарас Качка (онлайн)

Також традиційно для дискусійних панелей участь в обговоренні узяли й гості заходу.

Дискусія будувалася довкола трьох ключових аспектів: українська переробка як шанс для економічного прориву; митна політика ЄС відносно України; розвиток внутрішнього аграрного ринку в нових умовах, з підсвічуванням нагальних викликів галузі. Учасники обговорення погодилися з тим, що держава має стимулювати та підтримувати розвиток аграрної переробки всередині країни.

Текстову версію розмови очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Олександр Ратушняк Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль

Фото: Олександр Ратушняк Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець

Фото: Олександр Ратушняк Заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк Олександр Головін, комерційний директор по Україні компанії «Кернел»

Фото: Олександр Ратушняк Світлана Нікітюк, керівник агронапрямку «Епіцентр»

Фото: Олександр Ратушняк Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль

Фото: Олександр Ратушняк Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін

Фото: Олександр Ратушняк Маргарита Ситник, громадська ініціатива «Голка»

Фото: Олександр Ратушняк Генеральний директор Київського міжнародного економічного форуму Юрій Пивоваров

Фото: Олександр Ратушняк продюсер Максим Сухенко

Фото: Олександр Ратушняк Перший заступник голови фракції «Слуга народа» Андрій Мотовиловець

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Костюшко, гендиректор агрохолдингу «Зоря»

Фото: Олександр Ратушняк Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль

Фото: Олександр Ратушняк Директорка з комунікацій та взаємодії з урядом компанії Кернел Катерина Співакова і комерційний директор по Україні компанії «Кернел» Олександр Головін

Фото: Олександр Ратушняк Соня Кошкіна

Фото: Олександр Ратушняк Депутат Миколаївської міської ради Олександр Береза

Фото: Олександр Ратушняк нардеп Мар'ян Заблоцький

Фото: Олександр Ратушняк Костянтин Матвієнко, експерт корпорації стратегічного консалтингу 'Гардарика', письменник

Фото: Олександр Ратушняк Олег Хоменко Генеральний директор «Асоціація Український клуб аграрного бізнесу»

Фото: Олександр Ратушняк Гуля Соколова, Київський міжнародний економічний форум

Фото: Олександр Ратушняк Виконавча директорка EBA Анна Дерев'янко

Фото: Олександр Ратушняк Оксана Продан, екснардепка, радник Голови Асоціаціі міст України

Фото: Олександр Ратушняк Андріана Мартинів, адвокатка

Фото: Олександр Ратушняк Максим Дядик, бізнесмен, власник компанії 'Клевер'

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк

Фото: Олександр Ратушняк депутатка Київради Ольга Балицька

Фото: Олександр Ратушняк глава ТПП Геннадій Чижиков

Фото: Олександр Ратушняк Катерина Співакова ( у центрі), Оксана Продан (ліворуч)

Фото: Олександр Ратушняк Ірина Федорів і Олена Сокотюк, громадська ініціатива «Голка»

Фото: Олександр Ратушняк Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і нардеп Мар'ян Заблоцький

Фото: Олександр Ратушняк Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан ( у центрі)

Фото: Олександр Ратушняк Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль, Глава ТПП Генадій Чижиков і екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка

Фото: Олександр Ратушняк Групове фото після розмови