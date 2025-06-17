Україна та Австрія домовились про розширення співпраці в агросекторі

Серед іншого, йдеться про торгівлю продукцією та допомогу Україні в галузях розведення і відтворення тварин.

Україна та Австрія підписали Меморандум про розширення співпраці в агросекторі, передає урядовий портал.

Відповідний документ у межах робочого візиту президента Володимира Зеленського до Відня був підписаний міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем та його австрійським колегою Норбертом Тотчнігом.

Документ передбачає:

Торгівлю продукцією, технологіями та іншими продуктами рослинництва та селекції тварин.

Підтримку України в Євроінтеграційних процесах.

Обмін досвідом в галузі екологічно чистого та сталого сільського господарства.

Співпрацю в галузі науки, освіти, дослідних установ.

Сприяння міжнародному обміну студентами в агросфері.

Допомогу Україні в галузях розведення і відтворення тварин, селекції рослин та інше.

«Впевнений, меморандум - це не лише про співпрацю та економічні перспективи. Це й про можливості для українських виробників відкривати нові ринки та створювати спільні підприємства з австрійськими компаніями», – наголосив Віталій Коваль.