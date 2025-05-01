До бензину доливатимуть спирт. Що відбувається на ринку пального

Утім вже у травні на водіїв можуть чекати неприємні сюрпризи. Бензин з біоетанолом не шкодить автомобілю, але за умови правильного змішування та зберігання суміші. А контролю за цим з боку держави поки що не буде.

Біоетанол — це зневоднений спирт, до бензину його додають у багатьох країнах. Наприклад, таке правило чинне в ЄС уже понад 15 років. А концентрація 5 %, яку запровадила Україна, є однією з найнижчих у світі.

З 1 травня частка біоетанолу в пальному має складати не менш ніж 5 %, і це вплине на ціну бензину. Новий державний стандарт Верховна Рада затвердила ще минулого літа, але його впровадження відкладали аж дотепер.

Фото: EPA/UPG

Головні зміни для водіїв

Ринок пального з 1 травня очікує новація — бензин змішуватимуть з біоетанолом. Без додатків пальне в Україні вже не продаватимуть. Такий крок цілком передбачуваний, бо ще торік влітку Верховна Рада проголосувала, а президент підписав спеціальний закон. І щоб дати гравцям ринку підготуватися, набуття чинності документа відтермінували майже на рік.

Отже, з травня бензин, який продаватимуть на українських заправках, має містити не менш ніж 5 % біоетанолу.

Однак у законодавстві передбачили й винятки: пальне без спиртових домішок й надалі зможуть купувати для стратегічних резервів держави. Зокрема, такий бензин постачатимуть Силам оборони України.

Не діятиме вимога додавати 5 % біоетанолу і до високооктанових бензинів. Тобто до преміального пального марки А98 і вище. З одного боку, його виробництво і без того значно складніше й затратніше. З іншого — коли підвищують октанове число, такі бензини і так змішують з різними речовинами, серед яких є спирти.

Біоетанол у бензині — це не українська новинка, а світова практика. Наша країна чи не останньою в Європі врешті візьметься за це. Скажімо, у більшості країн ЄС концентрація біоетанолу в пальному є удвічі вищою.

«Це ніяка не бодяга, а світовий досвід. У Європейському Союзі таке роблять уже років 15 і, як бачите, ніякої катастрофи не сталося. Автомобілі їздять, водії задоволені. До речі, у ЄС частка біоетанолу в бензині 10 %. Є країни з іще більшими показниками», — пояснив директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Фото: comments.ua Сергій Куюн

Біоетанол — це зневоднений спирт, і його в Україні вдосталь. Хоча виробляти таку речовину можуть не всі спиртові заводи, бо для цього потрібне спеціальне устаткування. У профільній асоціації говорять про річне виробництво в Україні 420 тис. тонн біоетанолу.

«В Україні з'явилося 18 заводів, що мають обладнання для зневоднення. Якщо врахувати, що ринок бензину сягає показника 2 млн тонн споживання на рік, то йдеться про необхідні 100 тис. тонн біоетанолу. Тобто наші виробники перекривають потреби в рази», — розповів виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу Тарас Миколаєнко.

Фото: Українська школа політичних студій Тарас Миколаєнко

Росія зруйнувала нафтопереробні заводи в Україні, а нафтобази перебувають під постійним прицілом. Тому трейдери не ризикують накопичувати великі запаси пального. А тим паче відкривати нові потужності зі змішування бензину з біоетанолом. І більшість контрактів на імпорт укладають уже на готову суміш.

Виникає цікава ситуація: Україна є великим виробником біоетанолу, всередині країни для змішування з пальним його поки що не використовуватимуть у значних обсягах. Однак зневоднений спирт іде на експорт до ЄС, де рідину, ймовірно, таки додають до бензину. А вже потім готове пальне продають на українських заправках.

Для чого бензин розчинятимуть

Біоетанол додають до пального з кількох причин. Перша і головна — це турбота про екологію. Такий тип бензину під час спалювання у двигуні продукує менше викидів, які шкодять довкіллю та призводять до глобального потепління. Тобто це допомагає зменшити кількість вихлопних газів у містах. Для України ця проблема особливо гостра у Києві, Львові та Дніпрі. Надто у спекотні літні дні без вітру.

Також Україна є кандидаткою на вступ до ЄС, а отже — має поступово переймати правила й норми екології, що запровадила Єврокомісія. Власне, додавання біоетанолу до бензину є однією з них.

«Ми фактично застрибнули в останній потяг, бо практично весь світ змішує. Думаю, що наші 5 % біоетанолу — це лише початок, ця частка ще збільшуватиметься», — припустив аналітик Консалтингової агенції «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Фото: obozrevatel.com Олександр Сіренко

Друга причина додавання біоетанолу в бензин — це спроба зменшити залежність країни від імпорту нафтопродуктів. З 2022 року Україна повністю покладається на закупівлі бензину з-за кордону. Тож держава відчуває будь-які коливання на ринку: чи то зміна цін на нафту, чи то блокування польськими фермерами кордону.

Логіка дій уряду зрозуміла: з одного боку, прагнення органічно і без шкоди для ринку зменшити імпорт бензину на 5 %. З іншого — в Україні вдосталь власного недорогого біоетанолу. Однак поки що ця схема не працює через війну.

Третя причина — підтримка українського аграрного сектору. Біоетанол вироблять на основі зерна чи, скажімо, буряків. Однак знову ж таки — через російсько-українську війну і руйнування нафтопереробної галузі аграрії поки що навряд чи отримають вигоди від нововведень на ринку пального.

«Яка тут справжня мета? Кажуть, що ми боремося за екологію. Під час війни це звучить дивно, коли згорають величезні нафтобази. Насправді все простіше. У нас успішно продали багато спиртзаводів. Їм і вирішили дати заробити, про таке треба відкрито говорити. На мою думку, це взагалі не на часі», — переконаний засновник логістичної групи компаній «Прайм» Дмитро Льоушкін.

Фото: ukurier.gov.ua Дмитро Льоушкін

«З 2012 року ми добивалися цього й долали нафтове лобі. Це елемент української енергонезалежності і захист національних інтересів. Єдині країни, де в бензині немає біоетанолу — це держави, які перебувають під ковпаком Росії, ну і Саудівська Аравія», — сказав натомість виконавчий директор Української асоціації виробників біоетанолу Тарас Миколаєнко.

Запровадження новацій уряд пояснив, однак і досі не відповів на питання, хто і як контролюватиме якість пального. Поки що штрафів за порушення норм концентрації біоетанолу в бензині для дилерів не буде. Спеціальну методику і документацію ще затверджують.

А проблеми можуть виникати: якщо в бензин з біоетанолом потрапить вода, то суміш просто розшарується. Тобто заправляти нею автомобілі далі не можна. Якщо таке все ж трапиться, то досі незрозуміло, як діяти водіям і до кого звертатися зі скаргами.

Сам біоетанол у бензині не шкідливий для автомобілів. Питання в дотриманні стандартів зберігання суміші. Скажімо, погано висушена ємність для зберігання, із залишками води, може зіпсувати всю партію бензину. Тобто за таких умов і самі трейдери мали б бути зацікавлені дотримуватися норм і правил.

«У перші місяці для споживачів можуть бути неприємні сюрпризи, це не можна виключати. Клопотів додасться й учасникам ринку», — зазначив Сергій Куюн.

Фото: LB.ua

Що буде з цінами на пальне

Закупівлі бензину з біоетанолом є дорожчими порівняно зі звичайним. Головними постачальниками пального до України є Польща, Литва, Німеччина й Румунія. А в ЄС частка зневодненого спирту в суміші вища, тобто для України постачальникам доведеться виробляти інший тип пального. Для цього треба налаштувати окремі лінії для змішування бензину, що провокує додаткові витрати. Потенційно літр бензину з біоетанолом має коштувати приблизно на 50 копійок дорожче.

«Біоетанол є різним, у ЄС його вартість може відрізнятися і до 200 доларів на тонні. Українські автозаправні мережі закуповують готову суміш з-за кордону, вона справді дорожча. Але я не сказав би, що це критичні суми — десь 5–20 доларів на тонні бензину. На літрі на заправці це копійки, і ніхто не додаватиме це до цифр на стелах», — упевнений аналітик Консалтингової агенції «Нафторинок» Олександр Сіренко.

Тобто фахівці паливного ринку говорять про протилежний сценарій: у травні пальне подешевшає, причому і бензин, і солярка. Причина проста — знизилася вартість нафти на світовому ринку. Після різкого падіння минуло достатньо часу, щоб переробити дешевшу нафту і пальне потрапило на заправки.

Фото: EPA/UPG Трейдери на Нью-Йоркській фондовій біржі, 16 квітня 2025 р.

Ціна нафти марки Brentостанні два тижні тримається на рівні 64 долари за барель. А це аж на понад 10 доларів дешевше, ніж на початку квітня. І немає ознак, що нафта дорожчатиме — видобуток зростає. А що більша пропозиція на ринку, то нижча ціна.

Вихідними кілька мереж українських заправок робили значні, але тимчасові знижки на пальне. Подекуди акції були до 5 грн на літрі за бензин і дизель. Хоча загалом ціни на АЗС у квітні значно не знизилися.

Бензин на українських АЗС у середньому продають по 54.80 грн за літр. З березня ціна знизилася менш ніж на гривню. Подібна ситуація і з дизелем — його середня ціна в Україні 53.50 грн за літр. Ціна на автомобільний газ порівняно з кінцем березня також трохи знизилася, і літр коштує приблизно 35.30 грн.

«На початку квітня нафта подешевшала на понад 10 %, у травні ми це точно побачимо на наших заправках. Думаю, бензин і дизельне пальне мало б подешевшати на 2–4 гривень на літрі. Ціни на оптових ринках знизилися відразу. Наприклад, гуртова ціна на дизель на вході в Україні була на рівні 40 гривень», — розповів Олександр Сіренко.

Переглянув прогноз ціни пального на 2025 рік і Національний банк. Там вважають, що вартість бензину й дизелю цього року фактично не зміниться. Хоча на початку року ціновий стрибок таки стався, але це було пов'язано із запровадженням нових мит на пальне. Водночас зниження ціни на нафту згладить ефект від збільшення акцизів.