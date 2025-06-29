Раніше колишня міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха довго вважалася фаворитом лівих, але підтримка кандидатки від Комуністичної партії Жанетт Хара стрімко зростає.

Сьогодні у Чилі тривають президентські праймеріз для лівих кандидатів, пише Bloomberg.

Виборці оберуть, хто з чотирьох кандидатів пройде до першого туру листопадових виборів проти кандидатів від політичних правих та центристських сил, які наразі значно лідирують в опитуваннях.

Жоден інший сектор не проводить праймеріз.

Раніше колишня міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха довго вважалася фаворитом лівих, але підтримка кандидатки від Комуністичної партії Жанетт Хара стрімко зростає.

Двома іншими претендентами є Гонсало Вінтер, законодавець від тієї ж партії, що й нинішній глава держави Габрієль Борич, та Хайме Мулет ‒ ще один законодавець.

Переможець зіткнеться з важкою боротьбою за найвищу посаду в країні, враховуючи, що адміністрація Борича користується малою підтримкою, а виборці стурбовані злочинністю та таємною міграцією ‒ обидва аспекти є сильними сторонами консервативної опозиції.

На кону лідерство однієї з найбагатших економік Латинської Америки, яка стикається з такими викликами, як слабкі інвестиції та високий рівень безробіття. Місцеві протести цього року почастішали на тлі ставок на перехід до більш сприятливого для бізнесу глави держави після голосування.