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У Чилі тривають президентські праймеріз для лівих кандидатів

Раніше колишня міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха довго вважалася фаворитом лівих, але підтримка кандидатки від Комуністичної партії Жанетт Хара стрімко зростає. 

У Чилі тривають президентські праймеріз для лівих кандидатів
Президент Чилі Габрієль Борич
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Чилі тривають президентські праймеріз для лівих кандидатів, пише Bloomberg.

Виборці оберуть, хто з чотирьох кандидатів пройде до першого туру листопадових виборів проти кандидатів від політичних правих та центристських сил, які наразі значно лідирують в опитуваннях. 

Жоден інший сектор не проводить праймеріз.

Раніше колишня міністерка внутрішніх справ Кароліна Тоха довго вважалася фаворитом лівих, але підтримка кандидатки від Комуністичної партії Жанетт Хара стрімко зростає. 

Двома іншими претендентами є Гонсало Вінтер, законодавець від тієї ж партії, що й нинішній глава держави Габрієль Борич, та Хайме Мулет ‒ ще один законодавець.

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Переможець зіткнеться з важкою боротьбою за найвищу посаду в країні, враховуючи, що адміністрація Борича користується малою підтримкою, а виборці стурбовані злочинністю та таємною міграцією ‒ обидва аспекти є сильними сторонами консервативної опозиції.

На кону лідерство однієї з найбагатших економік Латинської Америки, яка стикається з такими викликами, як слабкі інвестиції та високий рівень безробіття. Місцеві протести цього року почастішали на тлі ставок на перехід до більш сприятливого для бізнесу глави держави після голосування.
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