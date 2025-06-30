Іран заявив про 71 жертву ізраїльського удару по в'язниці ‒ за кілька годин до перемир’я Трампа

Це один із найсмертоносніших окремих нападів Ізраїлю на іранській землі.

Cудові органи Ірану повідомили про 71 жертву ізраїльського удару 23 червня по в'язниці Евін у Тегерані, пише Bloomberg.

Це один із найсмертоносніших окремих нападів Ізраїлю на іранській землі.

Внаслідок удару 23 червня загинули ув'язнені, співробітники в'язниці, солдати-призовники та члени родин, які приходили до в'язниці, повідомило в неділю офіційне інформаційне агентство Mizan з посиланням на речника судових органів Ірану Асгара Джахангіра.

Джахангір сказав, що серед загиблих також є цивільні жителі, які проживають поблизу в'язниці, а кілька інших отримали поранення. Судова влада публічно не оприлюднила список жертв.

В'язниця Евін, розташована в північно-західному населеному пункті Тегерана, відома тим, що в ній утримуються політичні в'язні, дисиденти та журналісти, а також особи, засуджені за кримінальні злочини.

Напад стався за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп оголосив про припинення вогню, яке набуло чинності минулого вівторка, поклавши край найсмертоноснішому та найзапеклішому протистоянню між Ізраїлем та Іраном, яке підштовхнуло регіон до межі ширшого конфлікту.

Протягом цього періоду було вбито високопоставлених іранських командирів та вчених-ядерників, ізраїльські війська атакували ключові військові та ядерні об'єкти, а США завдали ударів по трьох великих іранських ядерних об'єктах. Обидві сторони погрожували жорсткими діями у відповідь на будь-яку нову ескалацію, хоча припинення вогню, схоже, поки що дотримується.