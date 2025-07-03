Незгодні республіканці у Палаті представників погодилися просувати “великий і прекрасний” законопроєкт Трампа про податки

У четвер флагманський законопроєкт Дональда Трампа про податки та витрати наблизився до остаточного схвалення Конгресом після того, як його опоненти-республіканці у Палаті представників погодилися просувати документ.
Про це пише Financial Times.
Незгода кількох членів партії Трампа затримала просування законопроєкту на кілька годин, але Палата представників нарешті підтримала документ 219 голосами проти 213 за остаточне голосування у четвер.
“У нас є голоси. Ми все одно вкладемося в термін”, ‒ сказав журналістам спікер Палати представників Майк Джонсон.
Трамп, який встановив крайній термін до 4 липня для підписання “великого, прекрасного законопроєкту”, раніше розкритикував республіканців на Truth Social.
“Найбільше скорочення податків в історії та економіка, що стрімко розвивається, проти найбільшого підвищення податків в історії та економіки, що зазнала краху. Чого чекають республіканці??? Що ви намагаєтеся довести??? MAGA НЕ ЗАДОВОЛЕНА, І ЦЕ КОШТУЄ ВАМ ГОЛОСІВ!!!”, – сказав Трамп.
FT зазначає, що, маючи невелику більшість у Палаті представників, республіканці могли дозволити собі втратити лише три голоси щодо законопроекту, і цей невеликий відрив буде застосовуватися і в майбутньому остаточному голосуванні.
У середу Трамп приватно зустрівся в Білому домі з незгідними республіканцями, щоб запобігти їхньому торпедуванню законопроєкту.
- Сенат схвалив законопроєкт на початку цього тижня. Занепокоєння щодо законопроєкту висловили кілька консервативних та центристських законодавців-республіканців. Дехто незадоволений тим, що законопроєкт, який реалізує значну частину внутрішнього порядку денного Трампа, “не йде достатньо далеко, щоб стримати борг США або скоротити субсидії на чисту енергію”. Інші стурбовані скороченням програм охорони здоров'я.
- Законопроєкт поширює значні податкові пільги з часів першої адміністрації Трампа, частково оплачені різким скороченням Medicaid ‒ системи державного медичного страхування для американців з низьким рівнем доходу та з інвалідністю, та інших програм соціального забезпечення.
- Законопроєкт також передбачає скасування податкових пільг часів Джо Байдена на чисту енергію, одночасно збільшуючи інвестиції у військові та прикордонні сфери.