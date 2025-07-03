Незгодні республіканці у Палаті представників погодилися просувати “великий і прекрасний” законопроєкт Трампа про податки

Значне скорочення витрат на охорону здоров'я та наслідки законодавства для державного боргу лякають частину Республіканської партії президента США.

Купол Капітолію США. Сенат засідає в північному крилі Капітолію у Вашингтоні, а Палата представників — у південному крилі.

У четвер флагманський законопроєкт Дональда Трампа про податки та витрати наблизився до остаточного схвалення Конгресом після того, як його опоненти-республіканці у Палаті представників погодилися просувати документ.

Про це пише Financial Times.

Незгода кількох членів партії Трампа затримала просування законопроєкту на кілька годин, але Палата представників нарешті підтримала документ 219 голосами проти 213 за остаточне голосування у четвер.

“У нас є голоси. Ми все одно вкладемося в термін”, ‒ сказав журналістам спікер Палати представників Майк Джонсон.

Трамп, який встановив крайній термін до 4 липня для підписання “великого, прекрасного законопроєкту”, раніше розкритикував республіканців на Truth Social.

“Найбільше скорочення податків в історії та економіка, що стрімко розвивається, проти найбільшого підвищення податків в історії та економіки, що зазнала краху. Чого чекають республіканці??? Що ви намагаєтеся довести??? MAGA НЕ ЗАДОВОЛЕНА, І ЦЕ КОШТУЄ ВАМ ГОЛОСІВ!!!”, – сказав Трамп.

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FT зазначає, що, маючи невелику більшість у Палаті представників, республіканці могли дозволити собі втратити лише три голоси щодо законопроекту, і цей невеликий відрив буде застосовуватися і в майбутньому остаточному голосуванні.

У середу Трамп приватно зустрівся в Білому домі з незгідними республіканцями, щоб запобігти їхньому торпедуванню законопроєкту.