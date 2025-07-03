У Японії розпочалася передвиборча кампанія до верхньої палати парламенту, яка вирішує долю прем’єра

Керівна Ліберально-демократична партія та її молодший партнер по коаліції вже мають комфортну більшість у верхній палаті, але втрата цієї переваги може стати величезним ударом для Ішіби.

У Японії розпочалася передвиборча кампанія до верхньої палати парламенту країни, яка вирішує долю прем'єр-міністра Сіґеру Ішіби та його уряду меншості. Вибори мають відбутися 20 липня.

Про це пише Bloomberg.

З моменту створення в жовтні минулого року успіх адміністрації Ішіби був неоднозначним. Хоча прем'єр-міністру вдалося переконати менші партії прийняти додатковий та річний бюджети, його адміністрація також витратила місяці, намагаючись укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Окрім того, зусилля щодо стримування стрімкого зростання цін не зупинили інфляцію від дворічного максимуму в травні на тлі подвоєння вартості рису. Результат виборів може залежати від того, чи вважатимуть люди кращим рішенням для кризи вартості життя грошові виплати від керівної партії чи плани опозиції щодо зниження податків.

“Враховуючи, що владна Ліберально-демократична партія та її молодший партнер по коаліції Комейто вже мають комфортну більшість у верхній палаті, втрата цієї переваги в кількості голосів на голосуванні 20 липня виглядає малоймовірною”, ‒ зазначає видання.

Але після нищівного результату виборів до нижньої палати минулої осені та найгіршого результату для керівної коаліції на виборах у Токіо минулого місяця, чергова невдача стане величезним ударом для прем'єр-міністра, поставить під сумнів його лідерство та потенційно підштовхне його до відставки.