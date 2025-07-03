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Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулися 30 бойових зіткнень

Також росіяни 11 разів атакували українські позиції на Лиманському напрямку.

Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулися 30 бойових зіткнень
українська авіація

Станом на 16.00 3 липня на фронті відбулися 83 бойові зіткнення. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Лугівка, Мар’їне, Велика Писарівка, Соснівка, Високе, Біла Береза, Степок, Петрушівка Сумської області; Архипівка Чернігівської області. Ворог завдав авіаційного удару по Михальчиній Слободі на Чернігівщині.

На ПівнічноСлобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема один – із  реактивної системи залпового вогню.

Росіяни сім разів атакували позиції наших військ у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на ПівденноСлобожанському напрямку. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще одне боєзіткнення триває.

Агресор 11 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку – поблизу  Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Серебрянки та в напрямку Дронівки.

На Сіверському успішно відбили одну спробу противника просунутись поблизу Виїмки.

На Краматорському українські військові відбили одну атаку противника в бік Білої Гори.

На Торецькому ворог тричі атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки.

На Покровському відбулося 30 бойових зіткнень у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Мирнограду, Новопідгородного й Софіївки. Дотепер триває п’ять бойових зіткнень. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове на Новопавлівському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.
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