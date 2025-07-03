Генштаб ЗСУ: на Покровському напрямку відбулися 30 бойових зіткнень

Також росіяни 11 разів атакували українські позиції на Лиманському напрямку.

Станом на 16.00 3 липня на фронті відбулися 83 бойові зіткнення.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Лугівка, Мар’їне, Велика Писарівка, Соснівка, Високе, Біла Береза, Степок, Петрушівка Сумської області; Архипівка Чернігівської області. Ворог завдав авіаційного удару по Михальчиній Слободі на Чернігівщині.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили шість атак росіян, ще два боєзіткнення тривають. Противник завдав 6 авіаційних ударів, загалом скинув 13 керованих авіаційних бомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Росіяни сім разів атакували позиції наших військ у районі Вовчанська та в напрямку Амбарного на Південно–Слобожанському напрямку. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Охрімівка та Вільхуватка.

На Куп’янському Сили оборони відбили три ворожі штурми в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки, ще одне боєзіткнення триває.

Агресор 11 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку – поблизу Нового Миру, Греківки, Рідкодуба, Карпівки, Колодязів, Зеленої Долини, Торського, Серебрянки та в напрямку Дронівки.

На Сіверському успішно відбили одну спробу противника просунутись поблизу Виїмки.

На Краматорському українські військові відбили одну атаку противника в бік Білої Гори.

На Торецькому ворог тричі атакував позиції наших військ у районах Русиного Яру, Яблунівки та в бік Плещіївки.

На Покровському відбулося 30 бойових зіткнень у районах населених пунктів Мирне, Новоторецьке, Миролюбівка, Малинівка, Промінь, Удачне, Новосергіївка, Горіхове, Олексіївка, Дачне та в напрямку Мирнограду, Новопідгородного й Софіївки. Дотепер триває п’ять бойових зіткнень. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Філія, Дачне.

Окупанти чотири рази намагалися прорватися в районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Вільне Поле та в бік населеного пункту Андріївка-Клевцове на Новопавлівському напрямку, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському противник один раз намагався просунутися вперед у районі Новозлатополя.

Українські захисники відбили одну атаку загарбників у бік Новопавлівки на Оріхівському напрямку.

На Придніпровському Сили оборони успішно відбили одну атаку противника.