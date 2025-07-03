Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСуспільствоПодії

Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко

Конфлікт стався через те, що чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. 

Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Фото: Прокуратура Києва

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку - співачку Тоню Матвієнко, з якою у нього стався конфлікт.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури. 

"Встановлено, пасажирка – заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб. Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт – чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече", - йдеться в повідомленні.

Таксист - 63-річний киянин - працює в службі таксі останні 5 років. З його слів, зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно. 

Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз про свій вчинок він шкодує.

Водієві таксі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК (умисне легке тілесне ушкодження).
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies