Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко

Прокурори Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру 63-річному таксисту, який вдарив пасажирку - співачку Тоню Матвієнко, з якою у нього стався конфлікт.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

"Встановлено, пасажирка – заслужена артистка України, замовила таксі через одну з відомих служб. Під час поїздки між нею та водієм відбувся словесний конфлікт – чоловік відмовився на прохання пасажирки зачинити вікно. Після цього жінка попросила зупинити автомобіль, оскільки продовжувати поїздку вона більше не хотіла. Коли пасажирка вийшла з машини, водій вибіг за нею та двічі вдарив по обличчю та в плече", - йдеться в повідомленні.

Таксист - 63-річний киянин - працює в службі таксі останні 5 років. З його слів, зачинити вікно він не хотів, бо йому було спекотно.

Подальші свої дії чоловік пояснює тим, що пасажирка грюкнула дверима та могла пошкодити орендовану машину. Зараз про свій вчинок він шкодує.

Водієві таксі повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 125 КК (умисне легке тілесне ушкодження).