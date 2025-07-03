Судитимуть ділків, які за допомогою сервісу таксі ухилилися від сплати 29 млн грн податків

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо ділків, які, використовуючи службу таксі, ухилилися від сплати 29 млн гривень податків.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

"Офісом Генерального прокурора разом з Бюро економічної безпеки України завершено досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України)", – зазначили прокурори.

Встановили, що підозрювані створили ФОП для оформлення надання від його імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі.

Потім, використовуючи реквізити та банківські рахунки цього підприємця, отримали дохід на суму більше 214 млн грн. Ці гроші навмисно не в повному обсязі задекларували в податковій і через це не повністю сплатили єдиний податок (третя група) з 2019 по 2022 роки на суму понад 29 млн грн.