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Судитимуть ділків, які за допомогою сервісу таксі ухилилися від сплати 29 млн грн податків

Прокуратура завершила досудове розслідування у справі.

Судитимуть ділків, які за допомогою сервісу таксі ухилилися від сплати 29 млн грн податків
Фото: 5.ua

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо ділків, які, використовуючи службу таксі, ухилилися від сплати 29 млн гривень податків.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора. 

"Офісом Генерального прокурора разом з Бюро економічної безпеки України завершено досудове розслідування відносно групи осіб, які за попередньою змовою, використовуючи діяльність на території України міжнародної компанії-нерезидента з надання послуг таксі та банківські рахунки, реквізити фізичної особи-підприємця, розробили протиправну схему ухилення від сплати податків у великих розмірах (ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України)", – зазначили прокурори.

Встановили, що підозрювані створили ФОП для оформлення надання від його імені інформаційно-посередницьких послуг відомій компанії мереж таксі. 

Потім, використовуючи реквізити та банківські рахунки цього підприємця, отримали дохід на суму більше 214 млн грн. Ці гроші навмисно не в повному обсязі задекларували в податковій і через це не повністю сплатили єдиний податок (третя група) з 2019 по 2022 роки на суму понад 29 млн грн.

  • У березні 2023 року детективи Бюро економічної безпеки викрили схему ухилення від сплати податків на суму 52 млн грн посадовими особами українського представництва всесвітньо відомого бренду таксі.
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