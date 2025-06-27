​Ексзаступника голови Вищого госпсуду підозрюють у незаконному збагаченні на майже 100 млн грн

Йдеться про 6 квартир та 5 гаражів, приміщення, 3 автомобілі, 18 земельних ділянок, корпоративні права 2 юридичних осіб і 60 000 доларів на банківському рахунку.

Колишньому заступнику голови Вищого господарського суду оголосили про підозру у незаконному збагаченні на суму понад 97 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та ДБР.

Імені посадовця не повідомляють, але імовірно йдеться про Артура Ємельянова.

"Офісом Генерального прокурора за матеріалами, зібраними Державним бюро розслідувань у взаємодії з НАЗК, повідомлено про підозру колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України у незаконному збагаченні на суму понад 97 млн грн", – зазначили у прокуратурі.

ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього заступника Голови Вищого господарського суду України в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, та в одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368, ст. 3685, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 1112, ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України).

Під час досудового розслідування цього кримінального провадження Бюро ініцювало проведення проведення моніторингу способу життя колишнього судді. В результаті Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки незаконного збагачення на суму понад 97 млн грн. Встановили, що підозрюваний та його довірені особи не могли набути ці активи законно.

"Фігурант, перебуваючи на посаді судді Вищого господарського суду України, набув особисто або за його дорученням через інших осіб, активи у вигляді 6 квартир та 5 гаражів в елітних ЖК «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», нежитлових приміщень, 3 автомобілів, 18 земельних ділянок, корпоративні права 2 юридичних осіб і внесенні готівкових коштів на банківський рахунок у сумі 60 000 доларів", – повідомили у прокуратурі.

Він використовував схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, — під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання активів, щоб приховувати їхнє реальне походження.

Встановили, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо, які побудували "бізнес" на судових рішеннях.Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах.

Організатором схеми у прокуратурі називають колишнього голову Вищого господарського суду України. Він незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників".

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо зміни йому запобіжного заходу з особистого зобов’язання на більш суворий.

Досудове розслідування триває, і зараз в рамках міжнародного співробітництва збирають докази на підтвердження незаконного набуття фігурантом та його довіреними особами активів не тільки на території України, а й за кордоном, зокрема в Австрії, Туреччині, ОАЕ тощо.

Також його дії та дії його довірених осіб перевіряють на ознаки легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

"Нагадаємо, що вказана особа на сьогодні утримується під вартою в рамках іншого кримінального провадження, яке розслідується Державним бюро розслідувань за фактом посягання на економічну безпеку України в інтересах держави-агресора", – наголосили прокурори і додали, що йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

У цьому ж кримінальному провадженні раніше повідомили про підозру діючому судді Господарського суду Києва та колишньому вищому керівництву держави.

Ще у 2011 році країна-агресор залучила до підривної діяльності проти України тодішніх президента, прем’єр-міністра України та суддю Господарського суду Києва, а також керівників різних ланок судової системи.

Згідно із російським планом, обороноздатність та збройні сили агресора мали фінансуватися за рахунок Державного бюджету України під приводом виконання рішення Господарського суду Києва про погашення неіснуючого боргу.