В Україні судитимуть ще одного співучасника у "справі вишок Бойка"

У часники злочинної організації у 2010-2011 роках провели держзакупівлі для ДАТ "Чорноморнафтогаз" 2 морських плавучих бурових установок за майже вдвічі завищеною вартістю.

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно одного із учасників злочинної організації про заволодіння 404,3 млн доларів ДАТ "Чорноморнафтогазу" під час придбання двох бурових вишок.

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Очолював цю злочинну організацію експрезидент-втікач. Серед її учасників були керівники і службові особи Кабінету міністрів України, НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", окремих банківських установ України, суб`єкти господарської діяльності та цивільні особи", — ідеться у повідомленні Офісу генпрокурора у п'ятницю.

За даними слідства, учасники злочинної організації у 2010-2011 роках організували і провели державні закупівлі для ДАТ "Чорноморнафтогаз" двох морських плавучих бурових установок за майже вдвічі завищеною вартістю в сумі $404,3 млн, що в еквіваленті становило 3,2 млрд грн.

В подальшому вони незаконно легалізували кошти через фіктивні компанії-нерезиденти, завдавши збитки державі.

"Згідно відведеної ролі обвинувачений для використання у злочинній діяльності створив і придбав понад 30 підприємств, як резидентів, так і нерезидентів. Установчі документи і печатки цих підприємств він передав іншим співучасникам злочинної організації. Також він виготовив фіктивні документи підприємств для використання, у тому числі для уявного проведення тендерів, та за допомогою комп`ютерної програми "Клієнт-банк", здійснював електронні перекази коштів, одержаних злочинним шляхом, та сприяв їх легалізації", — кажуть у відомстві.

Обвинуваченому інкриміновано участь у злочинній організації, заволодіння майном, службове підроблення, підроблення документів, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 255; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4, ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України).

З метою забезпечення відшкодування заподіяної шкоди, накладено арешт на об`єкти нерухомості обвинуваченого – будинок, земельну ділянку, розташовані у м. Києві, частку в статутному фонді товариства з обмеженою відповідальністю, де він є співзасновником.

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