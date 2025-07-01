Правоохоронці встановили ще 9 окупантів, які катували цивільних на Київщині

Правоохоронці зібрали доказову базу на ще дев’ятьох воєнних злочинців РФ, які причетні до масових катувань цивільного населення під час тимчасової окупації Київщини.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора.

Насамперед йдеться про російського полковника Азатбека Омурбекова – командира 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії країни-агресора.

Під час захоплення селища Андріївка в Бучанському районі рашист віддав наказ на проведення репресій проти місцевих жителів для виявлення учасників руху опору.

Серед його підлеглих, який приступив до виконання злочинного доручення, був сержант Петро Захаров – старший розвідник розвідбату ворожого з’єднання.

За даними слідства, він ув’язнив 4-х мешканців селища, яких за наказом Омурбекова жорстоко катували.Крім цього, задокументували воєнні злочини ще сімох окупантів з 37-ї окремої мотострілецької бригади 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу РФ.

25 лютого 2022 року в селі Вишеград Бучанського району вони незаконно позбавили волі 11 мирних жителів. Серед заручників були діти 11 та 13 років, а також люди похилого віку 61 та 79 років.

Окупанти зачинили людей у погребі, який є непридатним для тривалого перебування. Там відсутнє освітлення, опалення, водопостачання, вентиляція, немає спальних місць та вбиральні.

Військові ЗС РФ утримували людей у погребі більше 10 днів, та лише двом жінкам дозволяли виходити раз на день для догляду за худобою та приготування їжі.

Йдеться про командира відділення ворожого з’єднання сержанта Андрія Каркіна та його підлеглих:

сержанта Тимура Данченка – командира бойової машини;

єфрейтора Леоніда Семенова;

єфрейтора Чінгіса Раднаєва;

рядового Олександра Зайцева;

рядового Артема Перевозкіна;

рядового Євгена Широкіна.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили рашистам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.