У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
ГоловнаПраво

11 років тюрми присудили митрополиту Поворознюку, який "благословив" війну РФ проти України

Суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.

11 років тюрми присудили митрополиту Поворознюку, який "благословив" війну РФ проти України
ОГолосили вирок Василю Поворознюку
Фото: СБУ

До 11 років позбавлення волі заочно засудили підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з рашистами на тимчасово захоплених територіях.

Як повідомили в СБУ, крім цього, суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України.

Він у вересні 2022 року прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа.Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies