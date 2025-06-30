11 років тюрми присудили митрополиту Поворознюку, який "благословив" війну РФ проти України

Суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.

До 11 років позбавлення волі заочно засудили підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ (МП) Василя Поворознюка, який співпрацює з рашистами на тимчасово захоплених територіях.

Як повідомили в СБУ, крім цього, суд призначив конфіскувати і передати в дохід держави все належне клірику майно.Йдеться про дві квартири: одна в Бориспільському районі Київщини, інша – в Луганській області, а також приватний будинок на Вінниччині. Також серед конфіскованого – два авто засудженого, серед яких Toyota Land Cruiser 200.

За матеріалами справи, Поворознюк одним з перших в регіоні публічно підтримав повномасштабну війну РФ проти України.

Він у вересні 2022 року прибув до Кремля для участі у церемонії так званого "приєднання" тимчасово окупованих територій України до складу країни-агресора.

Крім того, у травні того ж року Поворознюк поширював ворожу пропаганду під час засідання "круглого столу" у Луганську. Цей захід проводили під керівництвом гауляйтера Пасічника і активно висвітлювали кремлівські медіа.Поворознюк неодноразово давав інтерв’ю російським пропагандистам, де закликав до продовження війни проти України та захоплення нових територій нашої держави.

На підставі зібраних доказів суд визнав клірика винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Додатково суд постановив позбавити Поворознюка права обіймати будь-які посади в релігійних організаціях на строк 13 років.

Оскільки засуджений переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території Луганщини, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.