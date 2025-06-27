Зеленський призначив нового суддю Конституційного суду

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №438/2025 призначив нового суддю Конституційного суду.
“Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного Суду України”, - йдеться у документі.
Як повідомляє УП, Водянніков був раніше координатором проєктів ОБСЄ в Україні.
Перед цим призначенням за президентською квотою були вакантними посади трьох суддів КСУ.
Після завершення конкурсного відбору Дорадчої групи експертів в лютому Володимиру Зеленському надіслали список кандидатів із 6 осіб: по 2 кандидати на 1 посаду для проведення співбесіди та призначення суддів КСУ.
Тепер залишаються дві вакансії за квотою президента України та дві вакансії за квотою Верховної Ради.