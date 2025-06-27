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Зеленський призначив нового суддю Конституційного суду

Ним став Олександр Водянніков.

Зеленський призначив нового суддю Конституційного суду
Олександр Водянніков
Фото: КСУ

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №438/2025 призначив нового суддю Конституційного суду.

“Призначити Водяннікова Олександра Юрійовича суддею Конституційного Суду України”, - йдеться у документі.

Як повідомляє УП, Водянніков був раніше координатором проєктів ОБСЄ в Україні. 

Перед цим призначенням за президентською квотою були вакантними посади трьох суддів КСУ. 

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Після завершення конкурсного відбору Дорадчої групи експертів в лютому Володимиру Зеленському надіслали список кандидатів із 6 осіб: по 2 кандидати на 1 посаду для проведення співбесіди та призначення суддів КСУ. 

Тепер залишаються дві вакансії за квотою президента України та дві вакансії за квотою Верховної Ради.
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