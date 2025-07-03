Росіяни атакували дроном авто на Харківщині і поранили двох людей

3 липня близько 12:00 російський FPV-дрон поцілив в авто у Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Подія сталася на трасі між селами Вільхуватка та Приколотне. У результаті ворожої атаки постраждало подружжя.

«56-річний водій дістав вибухове поранення. Його дружина, 51-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес», - уточнили у прокуратурі.