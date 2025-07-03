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Росіяни атакували дроном авто на Харківщині і поранили двох людей

Постраждало подружжя.

Росіяни атакували дроном авто на Харківщині і поранили двох людей
FPV-дрон, фото ілюстративне
Фото: Міноборони

3 липня близько 12:00 російський FPV-дрон поцілив в авто у Куп’янському районі Харківщини.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Подія сталася на трасі між селами Вільхуватка та Приколотне. У результаті ворожої атаки постраждало подружжя. 

«56-річний водій дістав вибухове поранення. Його дружина, 51-річна жінка, зазнала гострої реакції на стрес», - уточнили у прокуратурі.
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