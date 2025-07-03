​Міненерго: відключень світла влітку не передбачають

Також триває підготовка до опалювального сезону: збільшують запаси природного газу, мазуту й вугілля.

Влітку електропостачання в Україні стабільне і відключень світла не передбачається.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає пресслужба Міненерго.

«Енергетики працюють цілодобово. Навіть ті об’єкти, які зазнали повторних руйнувань, оперативно відновлюються. Наразі влітку електропостачання стабільне і відключень не передбачається», - сказав Колісник.

За його словами, основним фактором ризику залишаються обстріли. Тим часом ремонтна кампанія здійснюється за графіком, а також триває підготовка до опалювального сезону: нарощують запаси природного газу, мазуту та вугілля.

«У червні до підземних сховищ закачано понад 1 млрд кубометрів газу - це найбільший місячний показник із серпня 2023 року. Загалом уже законтрактовано близько 3 млрд кубів імпортного ресурсу», - додав Колісник.

Україна також розширює і диверсифікує географію постачання природного газу. Зокрема, пролонговано збільшену гарантовану потужність з польського напрямку, який відкриває доступ до норвезького зрідженого газу з газопроводу Baltic Pipe, а також розпочалися поставки через трансбалканський маршрут.

«Ми отримуємо диверсифікований доступ до газу з різних джерел, що знижує ризики й дозволяє формувати необхідний рівень запасу перед опалювальним сезоном», - наголосив заступник міністра.