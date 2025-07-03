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​Міненерго: відключень світла влітку не передбачають

Також триває підготовка до опалювального сезону: збільшують запаси природного газу, мазуту й вугілля.

​Міненерго: відключень світла влітку не передбачають
Заступник міністра енергетики України Микола Колісник
Фото: Міненерго

Влітку електропостачання в Україні стабільне і відключень світла не передбачається.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає пресслужба Міненерго.

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«Енергетики працюють цілодобово. Навіть ті об’єкти, які зазнали повторних руйнувань, оперативно відновлюються. Наразі влітку електропостачання стабільне і відключень не передбачається», - сказав Колісник.

За його словами, основним фактором ризику залишаються обстріли. Тим часом ремонтна кампанія здійснюється за графіком, а також триває підготовка до опалювального сезону: нарощують запаси природного газу, мазуту та вугілля.

«У червні до підземних сховищ закачано понад 1 млрд кубометрів газу - це найбільший місячний показник із серпня 2023 року. Загалом уже законтрактовано близько 3 млрд кубів імпортного ресурсу», - додав Колісник.

Україна також розширює і диверсифікує географію постачання природного газу. Зокрема, пролонговано збільшену гарантовану потужність з польського напрямку, який відкриває доступ до норвезького зрідженого газу з газопроводу Baltic Pipe, а також розпочалися поставки через трансбалканський маршрут. 

«Ми отримуємо диверсифікований доступ до газу з різних джерел, що знижує ризики й дозволяє формувати необхідний рівень запасу перед опалювальним сезоном», - наголосив заступник міністра.

  • Наприкінці червня Володимир Зеленський продовжив нараду щодо унеможливлення блекаутів. У ній брали участь міністр енергетики і керівник Нафтогазу.
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