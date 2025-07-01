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Фонд держмайна відмовився продавати "Укрбуд" компанії грузинського бізнесмена, актив перейшов іншому інвестору

Виявилось, що переможець може бути пов’язаний з підсанкційними особами.

Фонд держмайна відмовився продавати "Укрбуд" компанії грузинського бізнесмена, актив перейшов іншому інвестору
Фото: соцмережі

Фонд державного майна відмовився підписувати договір купівлі-продажу 100% акцій державного акціонерного товариства "Будівельна компанія Укрбуд" з компанією "Петро ойл енд кемікалс", яка належить грузинському бізнесмену Давиду Бежуашвілі. 

Про це свідчать дані "Prozorro.Продажі".

Компанія запропонувала за “Укрбуд” 805 млн грн. Її дискваліфікували 30 червня після отримання службової записки від Департаменту економічної безпеки. У ній йдеться про встановлення щодо переможця обмежень, які визначені п. 11 ч. 2 ст. 8 закону про приватизацію, а саме: не можуть бути покупцями фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), а також пов’язані з ними особи.

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Таким чином право на приватизацію перейшло до компанії "Техно-онлайн", яке запропонувало на аукціоні на гривню менше. Компанія зареєстрована 2007 року у Сумах. Її основний напрямок діяльності – гуртова торгівля залізними виробами, сантехнікою та опалювальним обладнанням. Бенефіціар компанії Марина Айаб.

Нагадаємо, 18 червня “Укрбуд” продали на аукціоні втричі дорожче початкової ціни. Фінальна ціна склала 805 млн грн.
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