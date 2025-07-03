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Трамп знову поговорив із Путіним про війну в Україні

Російським диктатор чітко сказав, що не буде відступати від своїх цілей в Україні.

Трамп знову поговорив із Путіним про війну в Україні
Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: EPA/UPG

3 липня президент США Дональд Трамп знов провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Перед цим Трамп анонсував переговори у своїй соцмережі.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що розмова закінчилася і в ній Путін заявив, що не відступиться від своїх цілей в Україні, але при цьому готовий продовжувати переговорний процес із нашою державою.

  • США відтягують введення санкцій проти Росії, оскільки очікують що вона сяде за стіл переговорів.
  • Тим часом Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії і разом із тим обмежувальні заходи зняли з низки російських банків, установ і фізосіб.
  • Натомість США призупинили надання деякої військової допомоги Києву. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".
  • Володимир Зеленський сподівається, що у п’ятницу або у найближчі дні проведе розмову з президентом США.
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