Трамп знову поговорив із Путіним про війну в Україні

Російським диктатор чітко сказав, що не буде відступати від своїх цілей в Україні.

3 липня президент США Дональд Трамп знов провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Перед цим Трамп анонсував переговори у своїй соцмережі.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що розмова закінчилася і в ній Путін заявив, що не відступиться від своїх цілей в Україні, але при цьому готовий продовжувати переговорний процес із нашою державою.