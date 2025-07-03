Трамп знову поговорив із Путіним про війну в Україні

3 липня президент США Дональд Трамп знов провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Перед цим Трамп анонсував переговори у своїй соцмережі.
Згодом російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що розмова закінчилася і в ній Путін заявив, що не відступиться від своїх цілей в Україні, але при цьому готовий продовжувати переговорний процес із нашою державою.
- США відтягують введення санкцій проти Росії, оскільки очікують що вона сяде за стіл переговорів.
- Тим часом Трамп з 1 липня скасував санкції проти Сирії і разом із тим обмежувальні заходи зняли з низки російських банків, установ і фізосіб.
- Натомість США призупинили надання деякої військової допомоги Києву. Детальніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Ціна зупинки американської допомоги".
- Володимир Зеленський сподівається, що у п’ятницу або у найближчі дні проведе розмову з президентом США.