Російські спецслужби розгорнули ІПСО проти України, використовуючи родини полонених

Родичів, зокрема, змушують надсилати ці фейкові листи до міжнародних структур та державних органів.

Російські спецслужби організували нову інформаційно-психологічну операцію з метою дискредитації України. Цього разу для маніпуляцій використовують родичів українських військовополонених.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, ворог масово надсилає повідомлення та здійснює дзвінки на номери членів родин полонених. Агентура РФ вдається до шантажу: вимагає розсилати листи з безпідставними звинуваченнями української влади в «відмові від обмінів» нібито в обмін на включення рідних до списків обміну.

Також родичів змушують надсилати ці фейкові листи до міжнародних структур та державних органів — зокрема, в ООН, Адміністрацію президента США, українські інституції.

«Ворог намагається використовувати сфабриковані листи як “докази”, щоб дискредитувати Україну перед міжнародною спільнотою та дестабілізувати ситуацію всередині країни», — попереджає ЦПД.

У Центрі закликали громадян бути пильними, не відповідати на підозрілі повідомлення, не передавати особисту інформацію та не переходити за сумнівними посиланнями. У разі отримання провокаційного контенту — звертатися до правоохоронних органів.