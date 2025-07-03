Зеленський вручив відзнаку "Майбутнє України" 11-річному волонтеру з Данії

У Данії президент Володимир Зеленський вручив відзнаку "Майбутнє України" 11-річному волонтеру Єнсу Фогу Томсену.

Про це Зеленський написав у Telegram.

Він розповів, що Єнс З власноруч виготовляє великодні прикраси та завдяки їх продажу зібрав понад 34 тисяч данських крон і придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

"Єнс став першим іноземцем, який отримав цю нагороду. Завжди будемо вдячні всім, хто щиро співпереживає нашим людям і допомагає Україні. Дуже вдячний Єнсу – від усіх наших людей, від українських дітей", - зазначив Зеленський.