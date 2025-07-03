МЗС Ірану заявило про готовність до дипломатичного діалогу зі США

«Дипломатія ніколи не завершується, існують контакти, хоч і непрямі», - сказав речник іранського міністерства.

Іран готовий повернутися до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту і США, передає Sky News.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Бакаї заявив, що «дипломатія ніколи не завершується, існують контакти, хоч і непрямі».

«Мій міністр веде переговори з Оманом, Катаром та іншими країнами», — сказав Бакаї.

За його словами, після оголошення Дональдом Трампом про припинення вогню, Іран очікує від США щирого прагнення до миру.

«Дипломатія не має використовуватись як інструмент обману або психологічної війни проти опонентів», — наголосив Бакаї.

Він звинуватив США у порушенні міжнародного права через підтримку Ізраїлю, оскільки переговори між Вашингтоном і Тегераном були на межі відновлення, коли стався напад з боку Тель-Авіва.

Попри це, в Ірані вважають, що «вікно для дипломатії ще не зачинено», а коментарі з Тегерана можуть розглядатися адміністрацією Трампа як сигнал до потенційного відновлення переговорів.

Президент США підтвердив готовність до діалогу з Іраном, але підкреслив, що сторони мають подолати серйозні перешкоди. Зокрема, США вимагають повної відмови Ірану від збагачення урану, в той час як Тегеран наполягає на своєму праві продовжувати ядерну програму в мирних цілях.