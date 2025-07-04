Унаслідок російської атаки у Києві постражав консульський відділ посольства Польщі

Унаслідок російської атаки на столицю України Київ у ніч на 4 липня постраждав консульський відділ посольства Польщі.
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.
"Внаслідок масованого нападу на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства", – йдеться у повідомленні.
Сікорський зазначив, що люди не постраждали.
"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем. Усі цілі та неушкоджені. Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони", – написав він.
W zmasowanym raszystowskim ataku na Kijów ucierpiał budynek wydziału konsularnego naszej ambasady.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 4, 2025
Właśnie rozmawiałem z ambasadorem Łukasiewiczem; Wszyscy są cali i zdrowi.
Ukraina pilnie potrzebuje środków obrony przeciwlotniczej.
- У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
- Основною ціллю росіян був Київ. За даними станом на ранок, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.