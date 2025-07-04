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Унаслідок російської атаки у Києві постражав консульський відділ посольства Польщі

Люди не постраждали.

Унаслідок російської атаки у Києві постражав консульський відділ посольства Польщі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Унаслідок російської атаки на столицю України Київ у ніч на 4 липня постраждав консульський відділ посольства Польщі.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський

"Внаслідок масованого нападу на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства", – йдеться у повідомленні. 

Сікорський зазначив, що люди не постраждали.

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем. Усі цілі та неушкоджені. Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони", – написав він. 

  • У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
  • Основною ціллю росіян був Київ. За даними станом на ранок, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.
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