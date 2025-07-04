Унаслідок російської атаки у Києві постражав консульський відділ посольства Польщі

Люди не постраждали.

Унаслідок російської атаки на столицю України Київ у ніч на 4 липня постраждав консульський відділ посольства Польщі.

Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

"Внаслідок масованого нападу на Київ було пошкоджено будівлю консульського відділу нашого посольства", – йдеться у повідомленні.

Сікорський зазначив, що люди не постраждали.

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем. Усі цілі та неушкоджені. Україні терміново потрібні засоби протиповітряної оборони", – написав він.

W zmasowanym raszystowskim ataku na Kijów ucierpiał budynek wydziału konsularnego naszej ambasady.

Właśnie rozmawiałem z ambasadorem Łukasiewiczem; Wszyscy są cali i zdrowi.

Ukraina pilnie potrzebuje środków obrony przeciwlotniczej. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) July 4, 2025