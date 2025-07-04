Кіровоградщину вночі атакували десятки дронів, через атаку поранена жінка

У ніч на 4 линя російськівійськаатакували Кіровоградську обалсть. Поранена жінка, пошкоджений дім.

Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", – написав він у телеграмі.

В Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу, здоров'ю нічого не загрожує.