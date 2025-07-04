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Кіровоградщину вночі атакували десятки дронів, через атаку поранена жінка

У області працювала ППО.

Кіровоградщину вночі атакували десятки дронів, через атаку поранена жінка
Андрій Райкович
Фото: Макс Левин

У ніч на 4 линя російськівійськаатакували Кіровоградську обалсть. Поранена жінка, пошкоджений дім.

Про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", – написав він у телеграмі. 

В Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надали необхідну медичну допомогу, здоров'ю нічого не загрожує. 

  • У ніч на 4 липня, починаючи із 18:00, російська армія атакувала 550 засобами повітряного нападу. Зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а падіння уламків – у 33.
  • Основною ціллю росіян був Київ. За даними станом на ранок, постраждали Солом'янський, Святошинський, Дарницький, Голосіївській, Шевченківський райони. Є масштабні пожежі, в зв'язку з чим киян закликали не відкривати вікна.
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