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У Києві через російську атаку пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці

Затримки деяких потягів можуть скласти до 2 годин.

У Києві через російську атаку пошкоджено інфраструктуру Укрзалізниці
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомляє, що внаслідок масованої комбінованої російської атаки на Київ вночі було пошкоджено залізничну інфрастуктуру в межах міста.

Потяги західного напрямку змушені курсувати з відхиленням маршруту, через що затримки складатимуть до 2 годин.

Також міська електричка Kyiv City Express виконує рейси лише північним напівкільцем від станції "Святошин" до станції "Дарниця" через "Почайну". Можливі порушення графіку руху. 

Укразалізниця застовосує резервні тепловози та здійснює ремонтні заходи. 
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