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ЗМІ: Словаччина отримала від ЄС гарантії, потрібні для розблокування нових санкцій проти РФ

У Братиславі надто люблять російські нафту та газ.

ЗМІ: Словаччина отримала від ЄС гарантії, потрібні для розблокування нових санкцій проти РФ

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у мережі X поділився інсайдом щодо припинення блокування Словаччиною 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

За словами журналіста, уряд у Братиславі отримав гарантії від Єврокомісії у сфері енергетики, які прем'єр Роберт Фіцо вимагав надати у зв'яку з планом ЄС повністю відмовитися від російських нафти та газу до кінця 2027 року. 

У коментарях Джозвяка запитали, чи не створить проблеми із санкційним пакетом інший проросійський уряд - угорський. Представник ЗМІ переконує, що Віктор Орбан та його оточення принаймні цього разу не мають заперечень щодо санкцій. 
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