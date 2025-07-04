ЗМІ: Словаччина отримала від ЄС гарантії, потрібні для розблокування нових санкцій проти РФ

Редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у мережі X поділився інсайдом щодо припинення блокування Словаччиною 18-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

За словами журналіста, уряд у Братиславі отримав гарантії від Єврокомісії у сфері енергетики, які прем'єр Роберт Фіцо вимагав надати у зв'яку з планом ЄС повністю відмовитися від російських нафти та газу до кінця 2027 року.

У коментарях Джозвяка запитали, чи не створить проблеми із санкційним пакетом інший проросійський уряд - угорський. Представник ЗМІ переконує, що Віктор Орбан та його оточення принаймні цього разу не мають заперечень щодо санкцій.