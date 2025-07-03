Головне за четвер, 3 липня: атака на Одеський порт, бої на Покровському напрямку, розмова Трампа з Путіним

Унаслідок денної атаки Росії по Одесі пошкоджено морський порт. Ворог застосував касетну балістичну ракету, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
Станом на 14:55 годину було відомо про двох загиблих і шістьох поранених. Ракета влучила в один із причалів. "На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих", – повідомив Кіпер.
Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури.
Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 липня на фронті від початку доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових та наступальних дій.
Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 липня – в новині.
Генштаб також підтвердив атаку на завод "Енергія" в Липецькій області.
Підприємство удосконалювало російські бомби і виготовляло компоненти до ракетних комплексів, якими б'ють по українцях.
На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова.
Він був екскомандиром 155-ї бригади морської піхоти, відомої воєнними злочинами в Україні.
Більше інформації – в новині.
Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську загинув у результаті підриву вибухівки Маноліс Пілавов, ексголова окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки).
Пілавова ліквідувала Служба безпеки України, повідомили LB.ua джерела в СБУ.
Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Плотницького. Він також особисто брав участь в поваленні державного ладу.
"З 2015 року так званий «голова адміністрації Луганська» перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями. Остаточних «санкцій» від СБУ не пережив", - зазначили в СБУ.
3 липня президент США Дональд Трамп знов провів телефонну розмову з Путіним.
Перед цим Трамп анонсував переговори у своїй соцмережі.
Згодом російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що Путін заявив, нібито не відступиться від своїх цілей в Україні, але при цьому готовий продовжувати переговорний процес із нашою державою.
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