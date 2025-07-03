Головне за четвер, 3 липня: атака на Одеський порт, бої на Покровському напрямку, розмова Трампа з Путіним

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1226-й день повномасштабної війни.

Унаслідок денної атаки Росії по Одесі пошкоджено морський порт. Ворог застосував касетну балістичну ракету, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Станом на 14:55 годину було відомо про двох загиблих і шістьох поранених. Ракета влучила в один із причалів. "На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі. Загинули двоє людей. Один з них – докер-механізатор, інший – водій вантажівки. Щирі співчуття родинам загиблих", – повідомив Кіпер.

Серед поранених – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Пошкоджені також об’єкти інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 липня на фронті від початку доби зафіксовано 110 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових та наступальних дій.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 липня – в новині.

Генштаб також підтвердив атаку на завод "Енергія" в Липецькій області.

Підприємство удосконалювало російські бомби і виготовляло компоненти до ракетних комплексів, якими б'ють по українцях.

На Курщині Сили оборони України ліквідували заступника головнокомандувача ВМФ РФ Михайла Гудкова.

Він був екскомандиром 155-ї бригади морської піхоти, відомої воєнними злочинами в Україні.

Більше інформації – в новині.

Сьогодні у тимчасово окупованому Луганську загинув у результаті підриву вибухівки Маноліс Пілавов, ексголова окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки).

Пілавова ліквідувала Служба безпеки України, повідомили LB.ua джерела в СБУ.

Пілавов був одним з ідеологів так званої "Луганської народної республіки", соратником гауляйтера Плотницького. Він також особисто брав участь в поваленні державного ладу.

"З 2015 року так званий «голова адміністрації Луганська» перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями. Остаточних «санкцій» від СБУ не пережив", - зазначили в СБУ.

3 липня президент США Дональд Трамп знов провів телефонну розмову з Путіним.

Перед цим Трамп анонсував переговори у своїй соцмережі.

Згодом російські пропагандистські ЗМІ поширили інформацію, що Путін заявив, нібито не відступиться від своїх цілей в Україні, але при цьому готовий продовжувати переговорний процес із нашою державою.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!