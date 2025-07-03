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​В Києві внаслідок атаки росіян виникла пожежа на даху багатоповерхівки

Пожежа виникла у Оболонському районі столиці.

Начальник Київської МВА Тимур Ткаченко розповів про наслідки російської дронової атаки по столиці.

“Тим часом отримуємо повідомлення про зафіксовані наслідки атаки. В Оболонському районі, попередньо, займання на даху житлової 16-поверхівки”, - написав Ткаченко.

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В свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив про виклик медиків в Оболонський район, де попередньо уламки БпЛА впали на дах житлового будинку.

Мер Києва додав, що медики і рятувальники прямують на місце.

  • Раніше Тимур Ткаченко повідомив про збиття російського дрона над столицею, його уламки виявили на відкритій територій в Соломʼянському районі.
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