На Донеччині в зоні активних бойових дій залишаються 113 дітей

У віднесених до зони активних бойових дій громадах Донецької області досі залишаються 113 дітей.

Про це розповів начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення Департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

Загалом у цих громадах залишаються 24 тисячі людей.

Дмитро Петлін уточнив, що на Донеччині 17 громад знаходяться на території активних бойових дій: Мар’їнська, Торецька, Покровська, Мирноградська, Часовоярська, Бахмутська, Соледарська, Званівська, Сіверська, Іллінівська, Костянтинівська, Удачненська, Лиманська, Гродівська, Курахівська, Очеретинська та Новоселівська.

З них діти залишаються у трьох громадах. Зокрема, у Лиманській міській територіальній громаді перебувають 107 дітей, у Торецькій п’ятеро дітей, у Комарській сільській територіальній громаді ще одна дитина.

За даними ОВА, на підконтрольній українській владі території Донеччини залишаються близько 268 тис. цивільних, з яких 20 070 – діти. Обов’язкова евакуація у регіоні триває.

“Тривають евакуаційні заходи на території Донецької області і станом на 2 липня у нас було евакуйовано більше 1 млн 233,5 тис. цивільного населення, з яких 192,5 тис. – це діти і більше 46 тис. – це люди з інвалідністю. На підконтрольній українській владі території станом на вчора, на вечір, залишаються близько 268 тис. осіб цивільного населення”, - зазначив Петлін.

Чиновник додав, що минулого тижня з Донецького регіону евакуйовано близько 2 тис. осіб, і спостерігається тенденція до зростання кількості евакуйованих.