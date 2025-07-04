Reuters: розвідка Нідерландів підтвердила використання Росією хімзброї в Україні

Нідерландські розвідувальні служби зібрали докази широкого використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні. Зокрема йдеться про скидання речовин із дронів, щоб вибити солдатів з окопів та вбивати їх.

Про це агентству Reuters розповіли міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс та начальник військової розвідки країни.

Зазначається, що РФ посилює застосування хімічної зброї, і воно є частиною тенденції, яка спостерігається вже кілька років, коли це стає "все більш нормалізованим, стандартизованим і поширеним".

Раніше висновки розвідки Нідерландів щодо ймовірного використання Росією хлорпікрину, забороненої бойової речовини, вперше застосованої Німеччиною під час Першої світової війни, не оприлюднювали.

Голова Агентства військової розвідки Нідерландів (MIVD) Петер Рісінк заявив, що висновки були зроблені на основі "власної незалежної розвідки, тому ми самі спостерігали це на основі власних розслідувань".

За словами Брекельманса, щонайменше три смерті українців пов'язані із застосуванням хімічної зброї, тоді як понад 2500 людей, поранених на полі бою, повідомили українські органи охорони здоров'я про симптоми, пов'язані з хімічною зброєю.

Брекельманс наголосив, що збільшення використання хімічної зброї Росією становить загрозу не лише для України, а й для інших країн.

"Ми повинні ще більше посилити тиск. Це означає розгляд подальших санкцій і, зокрема, не допустити їх (представників Росії. – Ред.) до участі в міжнародних органах, таких як Виконавча рада ОЗХЗ (Організація із заборони хімічної зброї)", – сказав він.

Рісінк озвучив дані про "тисячі випадків" застосування хімічної зброї, а також навів українську цифру в 9000 випадків.

Сполучені Штати вперше звинуватили Росію у використанні токсичного хлорпікрину у травні минулого року. Однак Росія заперечує використання незаконних боєприпасів і звинувачує в цьому Україну.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) минулого року заявила, що початкові звинувачення, висунуті обома країнами одна одній, були "недостатньо обґрунтованими". Росія є членом ОЗХЗ і, як і Сполучені Штати, мала знищити свої заявлені запаси хімічної зброї.

Нідерландські військові та загальні розвідувальні служби, співпрацюючи з іноземними партнерами, заявляють про виявлення конкретних доказів активізації виробництва хімічної зброї Росією.

Це включає посилення дослідницьких можливостей та залучення вчених для розробки хімічної зброї, сказав Рісінк. Він додав, що російські чиновники дали солдатам інструкції щодо використання отруйних бойових речовин.

"Це не просто якісь ситуативні маніпуляції на передовій; це справді частина масштабної програми. І це, звичайно, також викликає занепокоєння, бо якщо ми не прояснимо та не оприлюднимо, що робить Росія, дуже ймовірно, що ці тенденції продовжаться", – сказав Рісінк.

Він назвав застосування хімічної зброї російськими збройними силами "майже штатною оперативною процедурою".

"Ми конкретно пов'язали використання хлорпікрину з імпровізованими боєприпасами, такими як наповнені лампочки та порожні пляшки, які підвішують до дронів. Що стосується сльозогінного газу, то ми бачимо, що вони також зловживають і переробляють існуючі боєприпаси, щоб використовувати їх як носії газу", – сказав Рісінк.

Хлорпікрин внесений до списку заборонених задушливих речовин ОЗХЗ, яка була створена для впровадження та контролю за дотриманням Конвенції про хімічну зброю 1997 року. Він може викликати сильне подразнення шкіри, очей і дихальних шляхів. При проковтуванні може спричинити опіки рота і шлунка, нудоту і блювоту, а також утруднення дихання.