На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 8 людей загинули й 11 отримали поранення

Загалом за добу росіяни 36 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, у тому числі 14 дітей.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 8 людей загинули й 11 отримали поранення.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 3 липня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: по 2 у Покровську, Білицькому і Торському, по 1 в Іллінівці і Веселому Полі. Ще 11 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 4 липня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено 2 вантажівки і автобус; у Білицькому 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 4 двоповерхівки , 3 гаражі та інфраструктурний об'єкт. У Покровську 2 людини загинули і 1 поранена. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район. У Торському Лиманської громади загинули 2 людини. У Слов'янську пошкоджено будинок. В Іллінівці 1 людина загинула і 5 поранено, пошкоджено будинок. У Костянтинівці 2 людини поранено, пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, приватний будинок, крамницю, зупинку транспорту і лінію електропередач.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.