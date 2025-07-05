«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Росіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
ФотоРосіяни масовано атакували Київ: пошкоджено понад 20 локацій, є загиблі і поранені (оновлено)
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
Прокуратура повідомила про підозру таксисту, який ударив співачку Матвієнко
ГоловнаСвіт

Париж вперше з 1923 року відкрив Сену для громадського купання

Створили три спеціальні місця у межах Парижу і додатково планують відкрити поза межами міста. 

Париж вперше з 1923 року відкрив Сену для громадського купання
Люди купаються у Сені вперше із 1923 року
Фото: EPA/UPG

У столиці Франції Парижі вперше від 1923 року відкрили річку Сену для громадського купання. 

Про це пише Reuters.

У Сені є три спеціально відведені зони для громадського купання: одна біля Ейфелевої вежі, інша поруч із собором Нотр-Дам і третя на сході Парижа.

За словами місцевих чиновників, там зможуть плавати понад 1000 людей щодня до 31 серпня. Окрім цих трьох місць у Парижі, 14 зон для купання за межами столиці будуть створені на річках Сена та Марна. Дві з них вже відкрилися на Марні в червні.

Відновлення Сени для громадського плавання відбулося після зусиль влади щодо покращення якості води, щоб її можна було використовувати для проведення олімпійських заходів минулого літа. Зокрема десятки тисяч будинків підключали до каналізаційної системи, модернізували  водоочисні споруди та будували великі резервуари для зберігання дощової води, щоб запобігти переповненню каналізації під час сильних злив.

Протягом купального сезону проводитимуться щоденні перевірки якості води, а зелені та червоні прапорці – подібні до систем безпеки на пляжах – вказуватимуть, чи відкриті зони для купання, чи закриті.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies