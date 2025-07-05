Париж вперше з 1923 року відкрив Сену для громадського купання

Створили три спеціальні місця у межах Парижу і додатково планують відкрити поза межами міста.

Люди купаються у Сені вперше із 1923 року

У столиці Франції Парижі вперше від 1923 року відкрили річку Сену для громадського купання.

Про це пише Reuters.

У Сені є три спеціально відведені зони для громадського купання: одна біля Ейфелевої вежі, інша поруч із собором Нотр-Дам і третя на сході Парижа.

За словами місцевих чиновників, там зможуть плавати понад 1000 людей щодня до 31 серпня. Окрім цих трьох місць у Парижі, 14 зон для купання за межами столиці будуть створені на річках Сена та Марна. Дві з них вже відкрилися на Марні в червні.

Відновлення Сени для громадського плавання відбулося після зусиль влади щодо покращення якості води, щоб її можна було використовувати для проведення олімпійських заходів минулого літа. Зокрема десятки тисяч будинків підключали до каналізаційної системи, модернізували водоочисні споруди та будували великі резервуари для зберігання дощової води, щоб запобігти переповненню каналізації під час сильних злив.

Протягом купального сезону проводитимуться щоденні перевірки якості води, а зелені та червоні прапорці – подібні до систем безпеки на пляжах – вказуватимуть, чи відкриті зони для купання, чи закриті.