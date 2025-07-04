Франція та Британія оприлюднять план зі затримання “таксі”-човнів для мігрантів

Франція та Велика Британія сподіваються, що план зі затримання “таксі”-човнів для мігрантів уповільнить рекордні перетини Ла-Маншу.

Про це пише Reuters.

Так, французькій поліції дозволять перехоплювати “таксі” з мігрантами на відстані до 300 метрів від берега, а не лише за умови загрози життю, як зараз.

Париж та Лондон хочу оприлюднити цей план на саміті наступного тижня.

Поліція, активісти та мігранти скептично поставилися до того, що такий план спрацює. Жульєн Суар, представник профспілки поліцейських у північному місті Лілль, зазначив, що запустити такий план просто неможливо. За його словами, поліція вже розтягнута вздовж 180 км узбережжя і їй не вистачає обладнання та підготовки, необхідних для морських операцій. Правоохоронці також можуть потонути, якщо впадуть воду з важким обладнанням, або будуть юридично відповідальними, якщо мігранти загинуть або отримають травми під час втручання.

Наплив мігрантів допоміг правопопулістській партії Найджела Фараджа “Reform UK” обігнати Лейбористську партію Стармера в опитуваннях. Фарадж, давній прихильник жорсткої лінії щодо імміграції, запропонував використовувати ВМС для перехоплення суден з мігрантами та повернення їх до Франції. Юристи кажуть, що це можна зробити лише за умови згоди Парижа.

Цьогоріч до Британії на невеликих човнах прибули майже 20 000 шукачів притулку. Це на 50% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Французька та британська влада пояснюють цей сплеск надзвичайно сприятливою погодою.