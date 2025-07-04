AIM-132 за російські гроші
AIM-132 за російські гроші
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
ГоловнаСвіт

Франція та Британія оприлюднять план зі затримання “таксі”-човнів для мігрантів

Париж та Лондон хочу оприлюднити цей план на саміті наступного тижня.

Франція та Британія оприлюднять план зі затримання “таксі”-човнів для мігрантів
Фото: EPA/UPG

Франція та Велика Британія сподіваються, що план зі затримання “таксі”-човнів для мігрантів уповільнить рекордні перетини Ла-Маншу.

Про це пише Reuters.

Так, французькій поліції дозволять перехоплювати “таксі” з мігрантами на відстані до 300 метрів від берега, а не лише за умови загрози життю, як зараз.

Париж та Лондон хочу оприлюднити цей план на саміті наступного тижня.

Поліція, активісти та мігранти скептично поставилися до того, що такий план спрацює. Жульєн Суар, представник профспілки поліцейських у північному місті Лілль, зазначив, що запустити такий план просто неможливо. За його словами, поліція вже розтягнута вздовж 180 км узбережжя і їй не вистачає обладнання та підготовки, необхідних для морських операцій. Правоохоронці також можуть потонути, якщо впадуть воду з важким обладнанням, або будуть юридично відповідальними, якщо мігранти загинуть або отримають травми під час втручання.

Наплив мігрантів допоміг правопопулістській партії Найджела Фараджа “Reform UK” обігнати Лейбористську партію Стармера в опитуваннях. Фарадж, давній прихильник жорсткої лінії щодо імміграції, запропонував використовувати ВМС для перехоплення суден з мігрантами та повернення їх до Франції. Юристи кажуть, що це можна зробити лише за умови згоди Парижа.

Цьогоріч до Британії на невеликих човнах прибули майже 20 000 шукачів притулку. Це на 50% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Французька та британська влада пояснюють цей сплеск надзвичайно сприятливою погодою.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies